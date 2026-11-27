Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 không chỉ mở ra cơ hội thúc đẩy các ưu tiên hợp tác kinh tế khu vực, mà còn tạo điều kiện để đất nước giới thiệu rộng rãi hơn những thành tựu phát triển và tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế.

Ông Marcelo Rodríguez, Trưởng ban Quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Argentina, đưa ra nhận định trên khi đề cập đến vai trò chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ông Rodríguez nhấn mạnh việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà APEC là cơ hội rất lớn để Việt Nam quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua.

Theo ông, việc đăng cai các sự kiện quốc tế quy mô lớn như APEC tạo ra một “cánh cửa” quan trọng để Việt Nam giới thiệu với thế giới về quá trình phát triển và những chuyển biến của đất nước. Công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện cũng thúc đẩy nhiều hoạt động trong nước, qua đó tạo ra những tác động tích cực đối với Việt Nam.

Ông Rodríguez nhận định APEC, cùng với ASEAN và các diễn đàn đa phương khác đang diễn ra tại châu Á-Thái Bình Dương, cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của khu vực này trong thương mại và chính trị quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam là một thành viên tích cực, mang dấu ấn riêng không chỉ bởi lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn bởi những thành tựu phát triển và quá trình hội nhập quốc tế trong thế kỷ 21.

Từ góc nhìn Mỹ Latinh, ông Rodríguez cho biết người dân khu vực luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh kiên cường của Việt Nam chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, chủ quyền và tự do. Trong những thập kỷ gần đây, những bước phát triển mạnh mẽ và những chuyển biến sâu sắc trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước sau chiến tranh đã góp phần định hình hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo ông, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng là một hình mẫu tham khảo đối với nhiều quốc gia Mỹ Latinh đang tìm kiếm con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình.

Trưởng ban Quan hệ quốc tế Đảng Cộng sản Argentina tin tưởng việc đăng cai APEC 2027 sẽ giúp Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn hình ảnh và những kinh nghiệm phát triển của mình, đồng thời tạo thêm cơ hội củng cố các mối quan hệ thương mại, văn hóa và chính trị với các nước trên thế giới.

Liên hệ những thành tựu phát triển và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam với vai trò lãnh đạo chính trị trong nước, ông Rodríguez nhấn mạnh vai trò trung tâm và có ý nghĩa then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông, cần nhìn nhận đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng mới có thể hiểu được những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Ông cho rằng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trước hết ở năng lực hoạch định chiến lược, đánh giá quá trình triển khai các kế hoạch và điều chỉnh chính sách trên cơ sở tổng kết thực tiễn. Đặc biệt, việc xây dựng mô hình phát triển phù hợp với nền tảng văn hóa và điều kiện cụ thể của Việt Nam là một yếu tố quan trọng giúp đất nước vượt qua những thách thức và đạt được các mục tiêu phát triển.

Từ những quan sát và nghiên cứu về Việt Nam, ông Rodríguez cho rằng một trong những kinh nghiệm đáng chú ý đối với các quốc gia khác là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối của các Đảng Cộng sản cầm quyền. Theo ông, sự nhất quán trong định hướng chính trị và khả năng duy trì các chiến lược dài hạn tạo điều kiện để một quốc gia triển khai liên tục các chương trình phát triển.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thách thức đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là phải thường xuyên lắng nghe, nắm bắt nhu cầu của nhân dân, không ngừng đổi mới và cập nhật phương thức lãnh đạo, đồng thời chủ động nhận diện những chuyển biến của tình hình thế giới. Theo ông, các tiến trình đổi mới cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Rodríguez khẳng định muốn hiểu đầy đủ những thành tựu và bước phát triển của Việt Nam cần đặt chúng trong mối liên hệ với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để đất nước tiếp tục triển khai các định hướng phát triển, mở rộng hội nhập quốc tế và phát huy vai trò tại những cơ chế đa phương như APEC./.

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