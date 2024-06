Bà Rịa-Vũng Tàu có 19 dự án FDI đăng ký mới với tổng đầu tư hơn 1,5 tỷ USD

Trong nửa đầu năm, tỉnh có 19 dự án FDI đăng ký mới, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 1,528 tỷ USD, tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ năm ngoái; 11 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt trên 134 triệu USD.

Công nhân Công ty TNHH Chang Chun Vina (Cụm công nghiệp An Ngãi, huyện Long Điền) trong giờ sản xuất. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp; kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến theo hướng tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024.

Các chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS); chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) luôn ở thứ hạng cao trong cả nước và đặc biệt là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn được xếp vào nhóm rất tốt trong những năm gần đây.

Trong nửa đầu năm, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội có sự phục hồi tích cực, kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt tăng 9,18%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt 229.562 tỷ đồng, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số công nghiệp có xu hướng tăng, nhất là ngành chế biến chế tạo; chỉ số sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) 6 tháng ước tăng 11,41% so cùng kỳ; kinh doanh thương mại sôi động trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 17,62%; xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 37.714 tỷ đồng, tăng 13,27% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh khoảng 31.528 tỷ đồng, tăng 15,11%; tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 48.674 tỷ đồng, đạt 54,94% dự toán năm, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm ngoái; thu nội địa khoảng 21.150 tỷ đồng, đạt 50,36% dự toán năm, tăng 11,38% so với cùng kỳ.

Công nhân Công ty TNHH Tứ Hải, thành phố Vũng Tàu, trong giờ sản xuất cá đục xuất khẩu tại xưởng. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là điểm sáng, tiếp tục duy trì mức tăng cao cả về số dự án và số vốn đầu tư.

Cụ thể, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn ước đến tháng 6 cho 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1.662,24 triệu USD, đạt hơn 83% kế hoạch năm 2024, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2023; trong đó có 19 dự án FDI đăng ký mới, với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 1,528 tỷ USD, tăng gấp 42 lần so với cùng kỳ; 11 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt trên 134 triệu USD, bằng 78,9% so với cùng kỳ.

Đến tháng 6, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt 27.085,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,08 lần so với cùng kỳ; trong đó có 12 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 14.924,8 tỷ đồng, tăng gấp 15,3 lần với cùng kỳ (973,9 tỷ đồng); 4 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 12.161 tỷ, tăng hơn 55% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch... với những sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng thu hút du khách và nhân dân; công tác an sinh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tổng chi ngân sách khoảng 13.579 tỷ đồng, tăng 47,57% nhưng chỉ đạt 41,49% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công dẫn đến chi đầu tư phát triển chỉ đạt 36,91% dự toán; công tác tổ chức đấu giá các khu đất dự kiến đấu giá năm 2024-2025 triển khai còn chậm; tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn....

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Izumi MFG Việt Nam có vốn 100% của Nhật Bản tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Trong những tháng cuối năm, tỉnh phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhất là việc tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất kinh doanh triển khai các dự án, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2024.

Cục Thống kê tỉnh dự báo, GRDP trừ dầu khí có thể đạt tốc độ tăng trên 8% trong sáu tháng cuối năm; đưa tốc độ tăng GRDP trừ dầu khí cả năm 2024 có khả năng rất cao sẽ đạt từ 8,10-8,50%./.

