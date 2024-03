Bà Rịa-Vũng Tàu: Dự án đường 991B nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ

Cầu vượt quốc lộ 51 dự án đường 991B hiện vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép thị xã Phú Mỹ có chiều dài toàn tuyến khoảng 9,73km, tổng vốn đầu tư 3.875 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tháng 5/2018, mốc thời gian cuối cùng là tháng 6/2024 dự án phải hoàn thành nhưng theo chủ đầu tư đến nay dự án vẫn chậm tiến độ, nguy cơ không kịp bàn giao theo kế hoạch.

Dự án đường 991B có chiều dài 9,73km, điểm đầu tuyến giao với đường Hội Bài-Tóc Tiên nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, điểm cuối tuyến giao với đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải (đường 965).

Dự án gồm cầu vượt quốc lộ 51, cầu Rạch Tre, cầu Rạch Ông, cầu Mỏ Nhát với tổng mức đầu tư 3.875 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 35,77 ha đất thu hồi, kinh phí bồi thường 117,5 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải, năm 2024 dự án được bố trí 500 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 25,37 tỷ đồng (đạt 5,07%).

Dự án bao gồm 2 gói thầu xây lắp chính: Gói thầu số 36 từ đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát hiện nhà thầu đang thi công hạng mục phần đường, cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát.

Giá trị thực hiện luỹ kế đạt khoảng 82,26%; Gói thầu số 37 từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, nhà thầu đang thi công các hạng mục phần đường và cầu vượt Quốc lộ 51. Giá trị thực hiện đến thời điểm này luỹ kế hiện mới đạt khoảng 47,51%, lũy kế giá trị thực hiện toàn dự án đạt là 72,25%.

Theo Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải, thời gian qua, do gặp một số khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nhân công, giá vật liệu tăng cao khiến tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch, dịch COVID-19. Cùng với đó, hiện nay, vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do còn khiếu kiện, chưa thống nhất với phương án đền bù của nhà nước.

Theo mốc cuối cùng sau nhiều lần tỉnh cho gia hạn cuối cùng là đến 30/6/2024 dự án phải hoàn thành và bàn giao.

Tuy nhiên, từ thời điểm hiện tại đến mốc cuối cùng chỉ còn hơn 3 tháng để thi công, khu vực cầu vượt Quốc lộ 51 hiện vẫn chưa được nhà thầu thi công xong, công trường vẫn còn ngổn ngang, tuyến đường kết nối vào đường Hội Bài-Tóc Tiên vẫn chưa được thi công. Một số nhà thầu không thực hiện đúng như cam kết với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho rằng, dự án đã bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu.

Theo quy định dự án không còn lý do để gia hạn. Mốc cuối cùng của dự án là đến ngày 30/6/2024 dự án phải hoàn thành. Thời gian thi công của dự án còn lại chỉ còn khoảng hơn 3 tháng.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra thực tế các dự án giao thông trọng điểm Ngày 9/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công Đường 991B và cầu Phước An - hai dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Trước tình trạng đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Ban quản lý dự án giao thông Khu vực Cảng Cái Mép-Thị Vải đánh giá lại toàn bộ tiến độ thi công trên công trường của dự án so với cam kết thời gian thực hiện dự án ra sao.

Những nhà thầu nào chậm tiến độ không đúng như cam kết, xác định vi phạm của nhà thầu dự án, công khai xử lý chấm dứt hợp đồng, công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật.

“Khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các nhà thầu không tập trung quyết liệt thi công sẽ khó hoàn thành, đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Nên những trường hợp nhà thầu nào không triển khai đúng tiến độ thì chủ đầu tư cần mạnh tay xử lý ngay,” ông Nguyễn Công Vinh yêu cầu./.