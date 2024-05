Bà Rịa-Vũng Tàu: Sầu riêng mất mùa, giá tăng, người nông dân vẫn có lãi

Toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có gần 1.400ha sầu riêng, chủ yếu là giống Ri6 và Monthong Thái Lan. Năm nay, bình quân 1ha cho sản lượng khoảng 8-10 tấn, giảm từ 10-20% sản lượng so với năm 2023.

Thu hoạch sầu riêng tại Hợp tác xã Liên Đức, xã Xà Bang (Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Thời điểm này, các vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bước vào vụ thu hoạch rộ.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt, cây sầu riêng sốc nhiệt nên trái non rụng nhiều, năng suất giảm mạnh.

Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Hữu Bê, thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có diện tích 3,5ha, giống ri6 và sầu riêng Thái. Ông cho biết nếu như năm ngoái vườn sầu của gia đình ông thu được 50 tấn, thì năm nay chỉ thu được khoảng 25 tấn, giá bán năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 5 đến 10 nghìn đồng/kg. Hiện vườn của ông Bê đang bán với giá 50 nghìn đồng/kg sầu riêng Ri6 và giá 70 nghìn đồng/kg đối với sầu riêng Thái.

Với giá bán này, tuy năm nay chi phí chăm sóc vườn của gia đình ông cao hơn khoảng 30% so với vụ năm ngoái (khoảng 300 triệu đồng), gia đình ông Bê vẫn có lời gần 1 tỷ đồng.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Bê đã được cấp mã vùng trồng, cùng với việc sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao nên tiêu thụ rất tốt, ông không lo về đầu ra và giá cả.

Vườn sầu riêng 1,6ha của gia đình ông Nguyễn Bảo, trú tại xã Láng lớn, huyện Châu Đức năm nay cũng bị thất thu so với vụ năm ngoái.

Nếu như vụ sầu riêng năm ngoái gia đình ông thu được 4 tấn trên diện tích 3 sào đang cho trái, thì năm nay với 1,6ha đã cho thu hoạch hết ông cũng chỉ thu được 4 tấn trái.

Ông Bảo cho biết sầu riêng thất thu là do thời tiết nắng nóng khiến cây bị rụng nhiều trái non, trên cây chỉ còn lác đác vài trái dù trước đó hoa và trái non đậu khá nhiều.

Còn tại vườn sầu riêng 1,5ha của ông Nguyễn Văn Thư, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, năm nay gia đình ông thu hoạch khoảng 15 tấn trái, năng suất giảm 30% so với vụ năm ngoái do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tuy nhiên, sầu riêng hiện được thương lái đến hái và thu mua tận vườn, với giá bán từ 52-54 nghìn đồng/kg sầu riêng Ri6 và 68 nghìn đồng/kg đối với sầu riêng Thái (cao hơn năm ngoái từ 5-10 nghìn đồng/kg). Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Thư là một trong số 38 thành viên/87 ha sầu riêng của Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức, xã Xà Bang được cấp mã vùng trồng, nên giá bán cũng được doanh nghiệp thu mua với giá cao

“Ngay từ đầu vụ, hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp trên Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh xuống thu mua sầu riêng tại vườn. Do sầu riêng canh tác theo phương pháp hữu cơ nên giá bán rất tốt, mang lại niềm vui chung cho nông dân chuyên canh sầu riêng,” ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức cho biết.

Ông Nguyễn Bảo tại xã Láng lớn (Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) thu hoạch sầu riêng. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa có 41ha sầu riêng đang cho thu hoạch, dự kiến cho sản lượng gần 700 tấn - giảm khoảng 10% so với những năm trước.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng trồng theo hướng VietGAP, xây dựng sản phẩm OCOP và mã số vùng trồng nên sầu riêng của địa phương được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ mẫu mã, chất lượng trái tốt.

Nhờ vậy, giá bán luôn ổn định, thậm chí có thời điểm lên đến 70-80.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nhiều nông dân thu lợi nhuận từ 400-500 triệu đồng/ha.

Toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có gần 1.400ha sầu riêng, chủ yếu là giống Ri6 và Monthong Thái Lan. Năm nay, bình quân 1ha cho sản lượng khoảng 8-10 tấn, giảm từ 10-20% sản lượng so với năm 2023. Sản lượng sầu riêng toàn tỉnh vụ này ước gần 5 nghìn tấn.

Vụ thu hoạch sầu riêng Ri6 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết tháng 6, thời điểm này thì sầu riêng Monthong-Thái Lan cũng bước vào thu hoạch rộ.

Trong năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã xây dựng thêm các mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu để bà con nông dân trồng sầu riêng có đầu ra, giá bán ổn định, tăng thu nhập cho bà con nông dân./.

Cảnh báo rủi ro khi diện tích sầu riêng tăng “nóng” Diện tích trồng sầu riêng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây, vượt quá định hướng, quy hoạch chung đang làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu.