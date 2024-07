Bắc Ninh: Thu hút FDI tăng mạnh cả về số dự án và vốn đăng ký đầu tư

Trong bảy tháng năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút thêm 279 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới, tăng đột biến (tăng 97 dự án, tức tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước).

Dây chuyền sản xuất bản mạch điện tử tại Công ty TNHH Nexcon Việt Nam, vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh cho biết tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024, đạt được nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế, vượt kỳ vọng những chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong các kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng rất cao (+15,21%) so với cùng tháng năm trước. Sau 5 tháng liên tiếp đạt các mức tăng so với cùng kỳ, lũy kế 7 tháng đã đạt được mức tăng cao (+10,44%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động thương mại dịch vụ, tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục duy trì mức tăng cao (+11,7%) so với cùng kỳ, đặc biệt lĩnh vực du lịch lữ hành tăng gấp hơn 3 lần, kéo theo dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng tăng ở mức 2 con số (+22,2%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng rất cao (+41%), trong đó, đáng chú ý doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng đột biến (+79,4%).

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá cao 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng rất cao 25,4%.

Xuất nhập khẩu lũy kế 6 tháng năm 2024, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu tăng 5,2%, cán cân thương mại xuất siêu 1,76 tỷ USD.

Thu hút vốn FDI tăng mạnh

Tháng 7, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý vẫn duy trì đà tăng ở cả 2 gốc so sánh tháng trước và cùng tháng năm trước. Lũy kế 7 tháng, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng khá cao 10,4%.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 7, toàn tỉnh cấp đăng ký đầu tư cho 6 dự án với tổng vốn đăng ký 1.509 tỷ đồng; cấp điều chỉnh cho 15 lượt dự án. Tính chung 7 tháng, tỉnh cấp mới 31 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.636 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 65 dự án, trong đó có 20 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.347 tỷ đồng. Lũy kế, đã cấp 1.582 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 268.943 tỷ đồng.

Công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong ca làm việc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trong tháng 7, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh cả về số dự án và vốn đăng ký đầu tư. Từ 1/1 đến 20/7, đầu tư FDI tăng đột biến 75,5% về số dự án và tăng 93,2% về vốn đăng ký mới.

Trong tháng 7, toàn tỉnh cấp mới 35 dự án, tổng vốn đăng ký 356,2 triệu USD; điều chỉnh vốn 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 58,4 triệu USD; chấm dứt hoạt động 12 dự án.

Bảy tháng, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút thêm 279 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới tăng đột biến (tăng 97 dự án, tức tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các nhà đầu tư chủ yếu đến từ Trung Quốc 178 dự án; Hong Kong 31 dự án; Singapo 29 dự án) và 1.467,9 triệu USD vốn đăng ký mới tăng rất nhiều (tăng 689,2 triệu USD, tức tăng 89,6%).

Ngoài ra, tỉnh điều chỉnh vốn 109 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng là 1.584,5 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 28 lượt trị giá gần 41 triệu USD; thu hồi 47 dự án. Lũy kế, tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.370 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 28.092,9 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệp, tháng 7, toàn tỉnh thành lập mới 400 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 3.561 tỷ đồng (tăng 88,6% so với tháng 7/2023) và 143 đơn vị trực thuộc.

Tính chung 7 tháng, trên địa bàn tỉnh có 2.244 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng vốn 27.546 tỷ đồng và 722 đơn vị trực thuộc; 279 doanh nghiệp giải thể; 1.425 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; 672 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.076 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 377.678 tỷ đồng và 5.945 đơn vị trực thuộc.

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong những tháng tiếp theo

Mặc dù đã có những kết quả tích cực trong tháng 7 và 7 tháng năm 2024 nhưng để hướng tới kết quả bền vững và khắc phục rủi ro, đòi hỏi tỉnh kiên định mục tiêu dài hạn đồng thời với đảm bảo công tác điều hành sáng tạo, linh hoạt thích ứng với tình hình luôn biến động, công tác tham mưu bám sát tình hình, chủ động kiến tạo và khai thác những thời cơ, cơ hội mới để phát triển, trong 5 tháng còn lại của năm 2024, đây là thời gian đặc biệt quan trọng, với nhiều công việc đặt ra.

Một góc Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tỉnh tập trung rà soát các nhiệm vụ nêu trong các kịch bản điều hành của tỉnh, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của các ngành, các địa phương trong tỉnh. Nhất là, phải tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá cho tăng trưởng và phát triển đáp ứng kỳ vọng đặt ra trong 5 tháng còn lại của năm 2024.

Bắc Ninh chủ động và tích cực nghiên cứu tham mưu xây dựng các kế hoạch, phương hướng, giải pháp trong giải ngân để thúc đẩy vốn đầu tư công… các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tỉnh tổng kết đánh giá các chính sách của tỉnh, làm rõ các chính sách đã phát huy hiệu quả để tham mưu mở rộng phạm vi áp dụng qua đó phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra./.

