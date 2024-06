Ngày 12/6, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Sơn La (thường được gọi La "điên").