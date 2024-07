Tối 28/7, Công an tỉnh Long An xác nhận, bị can Lê Thu Vân (67 tuổi), đang tại ngoại ở hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã chết do bệnh nặng.