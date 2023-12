Bảo hiểm BIC dành 18.000 quà tặng khách hàng Bancassurance

Chỉ với giấy chứng nhận bảo hiểm có mức phí từ 3 triệu đồng của các sản phẩm BIC Bình An, BIC Bình An Doanh nghiệp... khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay quà tặng là bộ khăn cao cấp hoặc áo mưa BIC.

BIC dành 18.000 quà tặng khách hàng Bancassurance. (Ảnh: Vietnam+)

Chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) (28/12/2005-28/12/2023), từ nay đến 28/12/2023, BIC gửi tặng 18.000 phần quà cho khách hàng mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) trong chương trình khuyến mại “Tặng quà tri ân, đón mừng sinh nhật.”

Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, chỉ với giấy chứng nhận bảo hiểm có mức phí từ 3 triệu đồng của các sản phẩm BIC Bình An, BIC Bình An Doanh nghiệp, BIC Bảo An Doanh nghiệp, BIC Home Care, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay quà tặng là bộ khăn cao cấp hoặc áo mưa BIC.

Chương trình khuyến mại “Tặng quà tri ân, đón mừng sinh nhật” là món quà cảm ơn BIC dành tặng khách hàng tham gia bảo hiểm qua kênh Bancassurance. Chương trình cũng là sự cam kết của BIC trong việc tiếp tục nỗ lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng tham gia bảo hiểm tại ngân hàng.

BIC hiện là 1 trong 6 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần và là 1 trong 3 nhà bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. BIC cũng là công ty bảo hiểm được AM Best định hạng năng lực tài chính mức aaa.VN, cao nhất tại Việt Nam. Trong lĩnh vực cung cấp bảo hiểm qua ngân hàng, BIC là một trong những công ty bảo hiểm tiên phong triển khai Bancassurance tại Việt Nam.

Trong 16 năm phục vụ và cung cấp các sản phẩm cho các khách hàng tham gia bảo hiểm tại ngân hàng, BIC luôn không ngừng hoàn thiện sản phẩm, cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ và nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Sáu tháng đầu năm tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 49,2% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.263 tỷ đồng, tăng trưởng 26,6% so với cùng kỳ 2022, giúp BIC vươn lên vị trí thứ 6 về thị phần trong nửa đầu năm 2023.

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 262 tỷ đồng, tăng trưởng 61,0% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 54,6% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 253,5 tỷ đồng, tăng trưởng 70,4%, hoàn thành 55,1% kế hoạch năm. Đặc biệt, BIC tiếp tục có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, 6 tháng đầu năm 2023, BIC còn được ghi nhận trên nhiều mặt hoạt động khác như: được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, tốp 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2017-2022./.