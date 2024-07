Boeing thừa nhận sai phạm trong sản xuất và bảo dưỡng dòng máy bay MAX

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã chính thức thừa nhận có âm mưu gian lận trong quá trình chứng nhận dòng máy bay MAX, cũng như đồng ý nộp phạt 243,6 triệu USD do vi phạm một thỏa thuận.

Máy bay 737 MAX 9 tại nhà máy của Boeing ở Renton, Washington, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã chính thức thừa nhận có âm mưu gian lận trong quá trình chứng nhận dòng máy bay MAX, cũng như đồng ý nộp phạt 243,6 triệu USD do vi phạm một thỏa thuận tạm hoãn khởi tố với Bộ Tư pháp Mỹ hồi năm 2021, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thiết kế và sản xuất dòng máy bay 737 MAX.

Theo cáo trạng công bố ngày 24/7, Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá Boeing cho phép diễn ra những hoạt động có nguy cơ xảy ra gian lận, cũng như không đảm bảo việc ghi chép hồ sơ được chính xác và đầy đủ liên quan đến việc tháo dỡ các phụ tùng trong quá trình sản xuất máy bay, hoặc các hoạt động của giám sát viên, nhân viên kiểm tra kỹ thuật. Quy trình làm việc tại một số nhà máy cũng được đánh giá là không đúng trật tự, dẫn đến không đảm bảo chất lượng máy bay sản xuất.

Theo Bộ Tư pháp, Boeing đã đặt lợi nhuận lên hàng đầu, dẫn đến việc cắt giảm các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đẩy nhanh quá trình sản xuất và làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Đây là lý do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra để khẳng định nhà sản xuất máy bay này đã vi phạm thỏa thuận năm 2021.

Hôm 7/7 vừa qua, Boeing cũng đã đồng ý về nguyên tắc việc nhận tội âm mưu lừa đảo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sau khi chính phủ cho rằng tập đoàn này cố tình đưa ra thông tin sai lệch về phần mềm chính của 737 MAX. Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra 2 vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay này ở Indonesia và Ethiopia khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng hồi năm 2018 và 2019.

Ngày 24/7, Boeing xác nhận đã đệ trình một thỏa thuận nhận tội chi tiết với Bộ Tư pháp. Boeing khẳng định sẽ tiếp tục làm việc minh bạch với các cơ quan quản lý liên quan đến chương trình an toàn, chất lượng của Boeing. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, nhà sản xuất máy bay đồng ý chi ít nhất 455 triệu USD trong 3 năm tới để thúc đẩy các chương trình an toàn và tuân thủ, cao hơn 75% so với kế hoạch chi tiêu trước đó của Boeing.

Gia đình của những người thiệt mạng trong các vụ tai nạn MAX sẽ có thể nộp đơn phản đối thỏa thuận trong vòng 1 tuần trước khi Thẩm phán Reed O'Connor quyết định chấp nhận thỏa thuận và xác định xem Boeing có nợ tiền bồi thường cho thân nhân của các nạn nhân hay không.

Ban quản trị của Boeing có thời gian 4 tháng kể từ sau khi tuyên án để gặp gỡ gia đình các nạn nhân và dàn xếp bồi thường. Theo thỏa thuận, một cơ quan giám sát độc lập sẽ được thành lập để giám sát các hoạt động của Boeing và đưa ra báo cáo hằng năm trong 3 năm liên tục và việc giám sát có thể được gia hạn 1 năm nếu Boeing không tuân thủ các điều khoản.

Thỏa thuận nhận tội này kết thúc các cuộc đàm phán giữa Boeing và chính phủ, giải quyết các cáo buộc liên quan đến vụ 737 MAX. Khoản tiền phạt này là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ buộc Boeing phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trong quá trình chứng nhận máy bay.

Việc Boeing nhận tội được cho là bước đi quan trọng trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến tranh cãi 737 MAX./.

