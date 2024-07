500 căn biệt thự trái phép của LDG.(Nguồn:Người Lao động)

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 01/2024 QĐ-MTTPS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng hơn 680 biệt thự trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Theo đó, sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phúc Thuận Phát (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, địa chỉ số 104/4, ấp Bình Hòa, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Nguyễn Trung Hưng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG là chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh, tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18ha.

Năm 2018, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Dù chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án, nhưng từ năm 2018-2020, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã xây dựng 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong, số còn lại đang thi công dang dở.

Về sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội Lừa dối khách hàng; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ của huyện Trảng Bom về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.

