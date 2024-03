Bầu cử Mỹ: Cựu Tổng thống Donald Trump chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Idaho

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 2/3 (theo giờ địa phương), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, dưới hình thức bỏ phiếu kín, tại bang Idaho, trong khi đối thủ duy nhất còn lại của ông là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley chưa giành chiến thắng tại bang nào.

Cụ thể, kết quả kiểm 100% số phiếu cho thấy ông Trump được 33.603 phiếu ủng hộ (tương đương 84,9%), bà Haley được 5.221 phiếu (13,2%).

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và doanh nhân gốc Ấn Vivek Ramaswamy dù đã rút khỏi cuộc đua nhưng vẫn có tên trên lá phiếu với được tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 1,3% và 0,2%.

Với kết quả này, ông Trump giành trọn 32 đại biểu tại bang Idaho, nâng tổng số đại biểu mà ông giành được đến nay lên 247 đại biểu.

Kết quả này đánh dấu ông tiến thêm một mốc quan trọng trong mục tiêu đạt được 1.215 đại biểu để giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, đối đầu với ứng cử viên của đảng Dân chủ mà nhiều khả năng là đương kim Tổng thống Joe Biden.

Trong khi đó, đối thủ duy nhất còn lại của ông Trump là bà Nikki Haley, cùng là cựu Thống đốc bang South Carolina, không giành được thêm đại biểu nào và tổng số đại biểu mà bà nắm giữ đến nay vẫn dừng ở con số 24.

Ông DeSantis (bỏ cuộc ngày 21/1) được 9 đại biểu và ông Ramaswamy (bỏ cuộc ngày 15/1) được 3 đại biểu.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã dễ dàng đánh bại bà Haley trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa dưới hình thức họp kín tại bang Missouri và giành trọn 54 đại biểu của bang này.

Trong ngày 3/3, đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục tiến hành bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín tại thủ đô Washington D.C và người chiến thắng sẽ có cơ hội giành được 19 đại biểu.

Chỉ sau đó 2 ngày là đến Siêu Thứ Ba (5/3), cử tri ở 16 bang và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ sẽ đồng loạt tiến hành bầu cử sơ bộ - ngày bầu cử lớn nhất trong năm (không tính ngày tổng tuyển cử 5/11) - để bầu chọn ứng cử viên Tổng thống và một số cuộc đua quan trọng vào Quốc hội.

Cộng đồng cử tri gốc Tây Ban Nha ủng hộ ứng cử viên Donald Trump

Ngày 3/3, ông Donald Trump tiếp tục đón nhận tín hiệu lạc quan khi kết quả thăm dò dư luận toàn quốc mới nhất cho thấy ông nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri gốc Tây Ban Nha (Hispanics).

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn kết quả thăm dò dư luận do New York Times/Siena College công bố ngày 2/3 cho thấy hơn 46% cử tri gốc Hispanics ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ có 40% số người được hỏi nói rằng họ ủng hộ đương kim Tổng thống bên phía đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo Pew Research, đây là một tin vui đối với đội ngũ tranh cử của ông Trump vì cộng đồng cử tri gốc Hispanics vốn có xu thế bầu cho các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã giành số phiếu bầu áp đảo 59%, so với chỉ 38% của ông Trump trong khối cử tri đông đảo này.

Một ứng cử viên tổng thống tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao của các cử tri gốc Hispanics.

Kết quả thăm dò cho thấy nếu diễn ra một cuộc đua tay đôi Haley-Biden thời điểm này, 45% cử tri gốc Mỹ Latinh sẽ bầu cho bà Haley, trong khi 35% bỏ phiếu cho ông Biden.



Các cuộc thăm dò dư luận khác tiến hành từ ngày 25/2-1/3 cho kết quả tương tự về ưu thế của cựu Tổng thống Trump trong khối cử tri quan trọng này.

Phát biểu trên chương trình truyền hình “Fox & Friends,” bà Monet Flores-Bacs, Giám đốc phụ trách chiến lược của tổ chức tư vấn phi lợi nhuận LIBRE Initiative, nói rằng “các kết quả thăm dò đã phát đi một thông điệp rất rõ ràng. Các chính sách của ông Biden với người gốc Mỹ Latinh, gốc Tây Ban Nha và phần lớn đảng viên Dân chủ, đã hiệu quả trong quá khứ nhưng chúng tôi không cảm nhận được điều đó lúc này.”

Trong khi đó, nhà báo Pedro Rodriguez của trang Campus Reform đánh giá các doanh nghiệp của người Hispanics ngày càng làm ăn khó khăn và phải chật vật để duy trì hoạt động.

Theo chuyên gia này, các chính sách của Tổng thống Biden đã làm tổn thương giới trẻ Mỹ, bất ổn tài chính tăng cao chưa từng thấy và các cử tri gốc Hispanics sẽ bầu cho ứng cử viên nào có thể hành động vì lợi ích của tầng lớp lao động, giảm lạm phát và mở ra các cơ hội kinh tế tốt hơn tại Mỹ./.

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Missouri Tính đến 18h theo giờ địa phương (6h ngày 3/3 theo giờ Việt Nam), ông Trump được 924 phiếu ủng hộ (tương đương 100%) và tạm thời giành được 51/54 phiếu đại biểu của bang Missouri.