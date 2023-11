Bệnh viện Bạch Mai cứu sống trẻ có khối u máu khổng lồ hiếm gặp

Hình ảnh khối u của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 22/11 cho hay Trung tâm Nhi khoa của đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi sơ sinh nhi 14 ngày tuổi, dân tộc Mông được chuyển xuống từ huyện Yên Minh, Hà Giang với khối u khổng lồ hiếm gặp ở vùng cổ gáy.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, bé là con thứ 3, sức khỏe của hai mẹ con trong quá trình mang thai hoàn toàn bình thường. Trẻ được sinh thường tại Trung tâm y tế huyện Yên Minh, cân nặng lúc sinh: 3.100 gam. Ngay sau sinh, trẻ xuất hiện một khối u vùng cổ gáy, kích thước 2x3cm, sờ mềm, bầm tím. Sau đó khối u to nhanh lên, kèm da vàng sậm. Trẻ được chuyển tuyến từ Bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhi được đưa tới khám tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) và nhập viện trong tình trạng tỉnh, không sốt, tự thở, Sp02: 98%, tần số thở: 34 lần/ phút, phổi không ran, tim đều: 130 lần/ phút, có khối bầm tím to vùng cổ gáy bên phải, kích thước 6x6 cm, sờ mềm, vàng da đến vùng 4, có tình trạng thiếu máu, xét nghiệm có rối loạn đông máu, tiều cầu giảm. Qua thăm khám và kết quả các xét nghiệm, các bác sỹ chẩn đoán trẻ mắc Hội chứng Kasabach-Merritt.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng các thuốc, truyền các chế phẩm máu để điều chỉnh rối loạn đông máu như tiểu cầu, khối hồng cầu, plasma tươi đông lạnh, tủa lạnh hàng ngày. Khối u có xu hướng to ra rất nhanh, bầm tím lan rộng và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.

Trước tình huống bệnh nhân trong tình trạng nặng và nguy cơ tử vong cao, Ban giám đốc Trung tâm Nhi khoa đã mời hội chẩn toàn Bệnh viện gồm các chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh, Phẫu thuật lồng ngực mạch máu, Huyết học & Truyền máu, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật thẩm mỹ để đưa ra phương án điều trị tối ưu cho bé. Sau khi thảo luận, các chuyên gia thống nhất kết luận giải pháp tốt nhất cho trẻ là phẫu thuật cắt bỏ khối u máu.

Ảnh bệnh nhân sau phẫu thuật cắt bỏ khối u 10 ngày, vết mổ đã được cắt chỉ và liền tốt. (Ảnh: BVCC)



Ngày 28/8, bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật bởi các bác sỹ của Khoa Phẫu thuật lồng ngực và Mạch máu. Với sự phối hợp đa chuyên khoa, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Kết quả giải phẫu bệnh khối u kích thước 7x6x5cm, u mạch thể mao mạch, không thấy tế bào ác tính. Sau 6 ngày phẫu thuật trẻ được hồi sức tích cực đã tự thở, ăn bú tốt, vết mổ liền tốt.

Tiến sỹ Lê Thị Lan Anh - Phó giám đốc Trung tâm Nhi khoa cho biết đây là ca bệnh hiếm gặp. Ở Việt Nam cũng đã có các ca bệnh như vậy, tuy nhiên vị trí khối u ở các vị trí ít nguy hiểm hơn như: Mặt, cổ, thân mình, đùi... Với ca lâm sàng này, để có được kết quả tốt đẹp cho bé, ngoài quyết định chính xác là chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u máu thì thời điểm tiến hành phẫu thuật cũng là sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng của toàn bộ kíp phẫu thuật.

Do khối u to, nguy cơ mất máu rất lớn, có thể ảnh hưởng ngay đến tính mạng của trẻ, vì vậy để đảm bảo an toàn, các y bác sỹ đã tiến hành dự trữ và truyền máu ngay trong khi phẫu thuật. Sự thành công của ca mổ cũng là kết quả của sự quyết tâm, phối hợp đa chuyên khoa hết sức nhịp nhàng của rất nhiều chuyên ngành trong Bệnh viện Bạch Mai.

Trẻ mắc Kasabach-Merritt là một hội chứng hiếm gặp và khó điều trị. Hội chứng này có biểu hiện bằng u máu khổng lồ, lớn nhanh, kèm theo tăng tiêu thụ tiểu cầu và các yếu tố đông máu dẫn đến bệnh nhân dễ xuất huyết và thiếu máu nặng.

Hội chứng Kasabach-Merritt được phát hiện vào năm 1940 bởi hai bác sỹ Kasabach và Merritt. Đây là một dạng bệnh lý tiêu thụ tiểu cầu cấp được coi như là một biến chứng hiếm và rất nặng của những u máu. Bệnh có thể gây xuất huyết bất cứ lúc nào và ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể./.