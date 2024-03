Bình Dương: Tai nạn giao thông liên hoàn, 1 người tử vong tại chỗ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/3, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bán tải với 3 xe máy khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17 giờ cùng ngày, một ôtô bán tải chạy trên đường ĐT743 qua địa bàn thành phố Thuận An theo hướng đi thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; khi vừa qua khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Phú thì bất ngờ tông trúng xe máy chạy phía trước, sau đó va vào nhiều xe máy khác đang lưu thông.

Ôtô này chỉ dừng lại khi tông trúng cây xanh trên vỉa hè, một bánh xe bị văng ra khỏi trục.

Sau cú tông mạnh, khoảng 3 xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường và trên vỉa hè, hư hỏng nặng.

Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong số này, một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị tông tử vong tại hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, cũng khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên tên N.V.L điều khiển xe máy biển kiểm soát 70L1-248.49 chạy trên đường Chòm Sao, hướng ra quốc lộ 13, thuộc phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi đến trước hẻm số 18 đường Chòm Sao thì va chạm với xe khách 29 chỗ chạy hướng ngược lại.

Tai nạn khiến nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường, trượt dài hàng chục mét, hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an thành phố Thuận An hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

