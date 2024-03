Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe dương tính với ma túy, gây tai nạn liên hoàn

Trong quá trình bỏ chạy, xe ôtô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ôtô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.

Clip ghi lại vụ việc. (Nguồn: Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) kiểm tra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 15/3, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Trương Định (Hai Bà Trưng) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Đến 14 giờ 10 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện chiếc xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger, màu cam, biển kiểm soát 29C-856.42, đỗ sai quy định tại trước số 119 Trương Định, là nơi cấm dừng, đỗ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì Lê Tiến Dũng sinh năm 1987, trú tại Yên Tân, Ý Yên (Nam Định) đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận là chủ xe.

Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra thì Dũng không xuất trình được và xin Tổ công tác bỏ qua cho lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, Tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên xe ôtô nổ máy bỏ chạy.

Dũng lùi xe đâm vào làm hư hỏng phần đầu xe ôtô của Công an phường ở phía sau rồi lách ra và tăng ga bỏ chạy theo hướng Trương Định-Kim Đồng-Linh Đàm-Nguyễn Xiển-ngã 3 Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3 trên cao (hướng về Pháp Vân).

Trong quá trình bỏ chạy, xe ôtô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ôtô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác. Hiện lực lượng chức năng Công an thành phố đang xác minh, làm rõ vụ chạm này và các vụ va chạm khác (nếu có).

Khi lên đường vành đai 3, xe ôtô của Dũng bị người dân chặn lại. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đến hiện trường, phối hợp người dân bắt giữ đối tượng Dũng đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định, Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về cồn.

Hành vi vi phạm của Lê Tiến Dũng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

