Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện

Dự kiến năm 2024 với phương án phụ tải tăng trưởng 8,96%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống cần là 306,4 tỷ kWh, trong đó 12 nhà máy nhiệt điện than của EVN ký kết thi đua sẽ đóng góp 78,6 tỷ kWh.

Nhân viên EVN kiểm tra vận hành các thiết bị điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Công Thương vừa có văn bản chỉ đạo các Tập đoàn, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024.

Theo đó, về nguồn thủy điện, Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp về nguồn thủy điện theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 457/TB-VPCP ngày 6/11/2023.

Về vận hành các nhà máy nhiệt điện than, Bộ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị phát điện chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện than thuộc phạm vi quản lý thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng vận hành tối đa công suất khả dụng của tổ máy khi có nhu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 (đặc biệt vào thời gian cao điểm mùa khô).

Thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương trong thời gian qua về việc chuẩn bị nhiên liệu than đảm bảo cho sản xuất điện năm 2024.

Đối với các Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt tại miền Bắc khẩn trương hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định theo kế hoạch vận hành và huy động của hệ thống điện Quốc gia các tháng còn lại năm 2023 và năm 2024.

Cùng đó, theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy, không để xảy ra sự cố chủ quan; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, hạn chế tối đa các sự cố tổ máy; rà soát đảm bảo sự làm việc bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của nhà máy điện; đảm bảo vật tư dự phòng cho các thiết bị của nhà máy điện.

Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện sớm, triệt để các giải pháp để hạn chế tối đa sự suy giảm công suất phát điện các tổ máy do ảnh hưởng bởi nguồn nhiên liệu than, nhiệt độ nước làm mát tuần hoàn cao hoặc ảnh hưởng của các điều kiện về môi trường khác. Chủ động các giải pháp để đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để đảm bảo khả dụng tối đa của các tổ máy; Chuẩn bị than cho hoạt động sản xuất điện trong các tháng còn lại năm 2023 và năm 2024.

Nhân viên EVN bảo dưỡng các thiết bị điện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, ngày 1/11/2023, EVN và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong việc cung ứng điện giai đoạn cuối năm 2023 và mùa khô 2024. Thời gian thi đua từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/7/2024.

Dự kiến, năm 2024 với phương án phụ tải dự kiến tăng trưởng 8,96%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống cần là 306,4 tỷ kWh, trong đó, 12 nhà máy nhiệt điện than của EVN tham gia ký kết thi đua sẽ đóng góp 78,6 tỷ kWh.

Ngoài ra, trong các tháng cuối năm nay, EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Thủy điện Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thu xếp vốn cho dự án Thủy điện Trị An mở rộng.

Về lưới điện, EVN tiếp tục tiến hành các thủ tục và triển khai thi công các dự án thuộc đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; phối hợp với chính quyền các cấp tỉnh Thanh Hoá để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Nam Định 1 - Thanh Hoá; khẩn trương hoàn thành thi công để đóng điện trong tháng 11 và 12 năm 2023 các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo (dự án mở rộng trạm biến áp 220kV Phước Thái, trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo, trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu)./.