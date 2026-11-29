Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Thông tư áp dụng đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức; công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; cùng các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, tuyển dụng và bố trí việc làm.

Nguyên tắc tính thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định mới, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch nào thì về nguyên tắc được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó.

Tuy nhiên, người đã có thời gian công tác đúng pháp luật, phù hợp chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (chưa nhận trợ cấp một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn) sẽ được tính thời gian này để xem xét xếp vào bậc lương phù hợp. Ngược lại, thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm sẽ không được tính.

Đối với nhân sự được tiếp nhận theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, việc xếp lương sẽ được áp dụng theo quy định riêng của pháp luật về nhân tài.

Xếp lương cụ thể theo từng nhóm đối tượng

Thông tư hướng dẫn chi tiết các tình huống chuyển xếp lương căn cứ vào ngạch bậc và hệ số hiện hưởng. Theo đó, đối với công chức đang xếp lương theo bảng lương Nhà nước khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào ngạch có chuyên môn cao hơn ngạch hiện giữ, người công chức được xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Nếu tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung lớn hơn bậc cuối của ngạch mới, người này được hưởng bậc cuối cùng kèm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Nếu vào ngạch cùng thứ bậc có hệ số bằng nhau thì xếp ngang bậc và phụ cấp; nếu hệ số bậc thấp hơn thì bảo lưu phần chênh lệch. Trường hợp vào ngạch thấp hơn ngạch hiện giữ, công chức được quy đổi thời gian để nâng bậc (cứ đủ 36 tháng đối với ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự và tương đương; đủ 24 tháng đối với ngạch nhân viên thì tính lên 1 bậc lương) và hưởng chênh lệch bảo lưu.

Đối với công chức chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an và người làm công tác cơ yếu thực hiện việc chuyển xếp lương theo các quy định dẫn chiếu tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Đối với công chức chưa từng xếp lương theo bảng lương Nhà nước, căn cứ tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp vị trí việc làm (sau khi trừ thời gian kinh nghiệm yêu cầu đối với chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính), tính từ bậc 1, cứ đủ 36 tháng (với chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự) hoặc đủ 24 tháng (với ngạch nhân viên) được tính lên 1 bậc lương.

Quy tắc khi công chức thay đổi vị trí việc làm

Khi công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm mới có ngạch cao hơn hoặc bằng ngạch cũ, việc xếp lương thực hiện theo nguyên tắc tương tự như khi tiếp nhận.

Đối với trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch thấp hơn, nếu do không đáp ứng yêu cầu hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì quy đổi thời gian giữ ngạch để xếp bậc lương tương ứng (mỗi 36 tháng đối với cán sự trở lên, 24 tháng đối với nhân viên lên 1 bậc), không được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Nếu do có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương như trên và được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026. Đáng chú ý, các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm công chức được ban hành từ ngày 01/8/2026 đến trước ngày 01/12/2026 cũng được áp dụng xếp lương theo quy định của Thông tư này.

Khi Thông tư có hiệu lực, Thông tư số 01/2026/TT-BNV và các quy định về xếp lương công chức tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ chính thức hết hiệu lực./.

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