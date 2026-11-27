Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 594/TB-VPCP ngày 27/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai, kết quả thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: (i) phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; (ii) cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; (iii) chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; (iv) ứng dụng khoa học công nghệ; (v) tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương (trong đó lưu ý phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị và nông thôn, miền núi); xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Xác định rõ danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới

Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao, các bộ, cơ quan tiến hành rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý từng Bộ, cơ quan; xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Cử cán bộ đầu mối của Bộ, ngành phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để rà soát, đối chiếu bảo đảm tính chính xác, thống nhất.

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của Bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h00 ngày 28/11/2026 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang Bộ (sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng); xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h00 ngày 29/11/2026 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ được giao chủ trì các chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề; đánh giá rõ tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng (3 cơ sở dữ liệu còn lại) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực; xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h00 ngày 29/11/2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định (kết cấu, nội dung báo cáo cần thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương để bảo đảm đồng bộ, thống nhất).

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12/2026 và phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo đúng tinh thần Kết luận số 40-KL/TW, Kết luận 107-KL/TW, Kết luận 123-KL/TW, Kế hoạch 84-KH/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ./.

Hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024.