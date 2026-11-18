Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (từ ngày 16-30/11/2026).

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch Cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 (từ ngày 16-30/11/2026) (Kế hoạch số 84-KH/BTCTW, ngày 17/11/2026). Kế hoạch đề ra mục tiêu: Trước 10 giờ ngày 20/11/2026, hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận dữ liệu và khung danh mục tham chiếu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và kết quả đề xuất chuẩn hóa; Trước ngày 25/11/2026, hoàn thành thẩm định, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; Trước ngày 30/11/2026, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.