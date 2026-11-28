Kết quả thực hiện đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, thành phố Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 87,9%.

Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Nội. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành đạt từ 15% trở lên; 85% dân số trưởng thành có tài khoản iHanoi và trên 75% người dân có kỹ năng công nghệ thông tin.

Trong 9 tháng năm 2026, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP Hà Nội ước đạt 16,69%, tương đương khoảng 8,4 tỷ USD. Giá trị tăng thêm của kinh tế số tăng hơn 11% theo giá so sánh, đóng góp gần 22% mức tăng trưởng GRDP thành phố.

Kết quả thực hiện đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số (Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội), thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 87,9%. Hàng trăm nghìn hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ mới.

Thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189/487.757 đối tượng, đạt 66,3%. Toàn bộ 433/433 chợ dân sinh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; 744 tuyến phố kinh doanh áp dụng phương thức thanh toán này, vượt chỉ tiêu 630 tuyến.

Đáng chú ý, 35.522 hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán hàng, chăm sóc khách hàng. Những con số này cho thấy kinh tế số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Thủ đô./.