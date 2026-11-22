Ngành rau quả Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu. Năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả được dự báo đạt 9,5-10 tỷ USD, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong dài hạn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành hàng cần tập trung chuẩn hóa vùng trồng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm chế biến và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Phát triển chuỗi giá trị đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế rau quả Việt Nam trên thị trường quốc tế./.