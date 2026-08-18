Xuất khẩu rau quả đạt 4,83 tỷ USD, nhiều thị trường tiếp tục được mở cửa

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đàm phán kỹ thuật và mở cửa thị trường đối với các mặt hàng rau quả đang được đẩy mạnh. Trong đó, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam trong năm 2026; Nhật Bản đang tiến hành các bước kỹ thuật để xem xét mở cửa đối với bưởi Việt Nam. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi đã được ký ngày 15/4/2026 tại Trung Quốc. Bưởi Việt Nam cũng đã được phép nhập khẩu vào Australia, với lô hàng đầu tiên xuất khẩu trong tháng 4/2026. Đối với New Zealand, hai bên đạt thỏa thuận cơ bản về mở cửa cho hoa cắt cành. Việc mở rộng thị trường đi kèm yêu cầu quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dịch hại và truy xuất nguồn gốc, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường./.