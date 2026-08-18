Multimedia

Xuất khẩu rau quả đạt 4,83 tỷ USD, nhiều thị trường tiếp tục được mở cửa

Kim ngạch xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh nhiều thị trường tiếp tục được mở cửa.

Dương Linh
infographics-xuat-khau-rau-qua-7-thang.png

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đàm phán kỹ thuật và mở cửa thị trường đối với các mặt hàng rau quả đang được đẩy mạnh. Trong đó, Hoa Kỳ sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo của Việt Nam trong năm 2026; Nhật Bản đang tiến hành các bước kỹ thuật để xem xét mở cửa đối với bưởi Việt Nam. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với bưởi và chanh tươi đã được ký ngày 15/4/2026 tại Trung Quốc. Bưởi Việt Nam cũng đã được phép nhập khẩu vào Australia, với lô hàng đầu tiên xuất khẩu trong tháng 4/2026. Đối với New Zealand, hai bên đạt thỏa thuận cơ bản về mở cửa cho hoa cắt cành. Việc mở rộng thị trường đi kèm yêu cầu quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dịch hại và truy xuất nguồn gốc, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng thị trường./.

#xuất khẩu rau quả Việt Nam #thị trường nhập khẩu mới #đàm phán mở cửa thị trường #quy định kiểm dịch thực vật #quản lý chất lượng nông sản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

(Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị

Đối với ngành rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục

Nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, đa sắc của hoa súng

Nét đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, đa sắc của hoa súng

Trong quan niệm phong thủy ở nhiều nước, hoa súng được xem như một vật phẩm đem lại may mắn, tiền tài và thành công trong cuộc sống cho gia chủ. Chính vì thế, rất nhiều người thích trồng hoặc trưng bày những bình hoa súng trong nhà với mục đích thu hút được nhiều điều tốt đẹp.