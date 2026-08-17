Hải đoàn 129 kịp thời cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển phía Nam

Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) vừa kịp thời cứu nạn thành công một ngư dân bị trôi dạt suốt 4 ngày liên tục trên vùng biển phía Nam, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 16/8, tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đang hoạt động tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long 2 hải lý về phía Đông (cách bờ 80 hải lý) thì phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển. Cán bộ, nhân viên trên tàu nhanh chóng tổ chức tiếp cận, triển khai phương án cứu vớt.

Trong điều kiện trời tối, sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương cơ động, bảo đảm an toàn cho người bị nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tàu 743 đã tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Ngư dân được xác định là ông Trương Văn Chung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12/8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày.

Do thời gian dài không được ăn uống đầy đủ, cơ thể ông suy yếu, mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và chưa nhớ được mình bị rơi từ tàu cá nào. Ngay sau khi đưa người bị nạn lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 743 đã tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, thức ăn và bố trí nơi nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của ngư dân./.