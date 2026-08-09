Xã hội

Ngư dân trôi dạt trên biển được các tàu cá cứu vớt, đưa vào bờ an toàn

Phát hiện người đàn ông trôi dạt trên biển, các ngư dân đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt, sơ cứu và chuyển nạn nhân sang tàu khác đang trên đường vào bờ để được chăm sóc y tế.

Văn Long-Trung Kiên
Ngư dân Lê Văn Ngoan được quân y Đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám, ổn định sức khỏe ngay sau khi tiếp nhận. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngư dân Lê Văn Ngoan được quân y Đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám, ổn định sức khỏe ngay sau khi tiếp nhận. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/8, Đồn Biên phòng Trung Bình (Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc tiếp nhận một ngư dân gặp nạn trên biển, được các ngư dân khác phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa 6/8, trong lúc đang hoạt động trên biển (tại tọa độ 07°15'N-106°33'E), tàu cá mang số hiệu ST-90278-TS do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1972, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) làm thuyền trưởng bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang trôi dạt.

Ngay lập tức, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã nỗ lực tiếp cận, cứu vớt nạn nhân lên tàu, đồng thời tiến hành các biện pháp sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nhận thấy cần nhanh chóng đưa người bị nạn vào đất liền để được hỗ trợ y tế tốt hơn, thuyền trưởng Hùng sau đó đã chuyển giao nạn nhân sang tàu cá ST-94077-TS. Tàu này do ông Trần Văn Thao (sinh năm 1975, ngụ xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng, đang trên đường hướng về đất liền.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút sáng 9/8, tàu cá ST-94077-TS cập bến an toàn. Tại Trạm kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình đã tiến hành tiếp nhận nạn nhân từ tay thuyền trưởng Trần Văn Thao.

Ngư dân gặp nạn được xác định là ông Lê Văn Ngoan, 41 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Thông, tỉnh An Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình đã khẩn trương cử Tổ công tác cùng lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe toàn diện cho ông Ngoan. Qua quá trình thăm khám, sức khỏe của ông Ngoan hiện đã ổn định.

Hiện, Đồn Biên phòng Trung Bình đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp nhận vụ việc, đồng thời duy trì việc hỗ trợ chăm sóc y tế cho ông Ngoan. Đơn vị cũng đang tích cực liên lạc với gia đình nạn nhân nhằm sớm phối hợp đưa ông trở về địa phương an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
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