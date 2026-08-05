Cứu nạn thành công 30 ngư dân của tàu cá bị cháy trên vùng biển Khánh Hòa

Ngày 5/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) thông báo đã cứu nạn thành công 30 ngư dân của tàu cá QNg 95157 TS bị cháy trên vùng biển Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 4/8/2026, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn từ người nhà của tàu cá QNg 95157 TS cho biết tàu bị cháy khoang máy khi đang hoạt động tại khu vực cách Nha Trang 40 hải lý về phía Đông Bắc, trên tàu hiện có 30 ngư dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; phát cảnh báo hàng hải khẩn cấp; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân huy động các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn tham gia ứng cứu; đồng thời điều động các tàu DINGHENG52 (Trung Quốc), BBC NORFOLK (Antigua và Barbuda) và HANSA OSTERBURG (Bồ Đào Nha) đang hoạt động gần hiện trường tăng cường cảnh giới, hỗ trợ cứu nạn.

Nhận thấy tính chất đặc biệt khẩn cấp của vụ việc, Trung tâm đã báo cáo và được sự chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam điều động khẩn cấp 2 tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 và SAR 273 đang thường trực tại Nam Nha Trang xuất phát đến hiện trường để cứu nạn 30 ngư dân.

Vào lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, sau một thời gian hành trình vượt sóng gió, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu QNg 95157 TS, tàu SAR 273 cùng với tàu cá QNg 90944 TS tiếp cận trước đó kịp thời triển khai ngay các biện pháp chữa cháy cho tàu bị nạn và khẩn trương đưa tổ y tế lên tàu triển khai ngay công tác chăm sóc y tế, động viên tinh thần và ổn định tâm lý cho toàn bộ ngư dân; trong đó có 1 ngư dân bị thương ở cánh tay phải do va đập trong quá trình hoảng loạn cũng như các nghiệp vụ khác để hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 5/8/2026, lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng tàu QNg 95157 TS về cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tại phường Nam Nha Trang an toàn, tiến hành bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam là đơn vị sự nghiệp hoạt động nhân đạo, trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng), thực hiện chức năng chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển.

Trước đó, vào ngày 6/3/2026, tàu QNg 95157 TS bị nạn cũng đã được Trung tâm hỗ trợ cứu 34 ngư dân về bờ an toàn.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam là lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải, có trách nhiệm đồng hành cùng ngư dân, người đi biển trong hoạt động vươn khơi bám biển, làm giàu cho Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo./.

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