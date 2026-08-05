Bản tin 60s ngày 5/8/2026 gồm những nội dung sau:

Triệt phá thành công hệ thống Lương Sơn TV đánh bạc lên tới 1.500 tỷ đồng/tháng.

Thời tiết miền Bắc sẽ ảnh hưởng ra sao khi bão số 3 Kujira đi vào Biển Đông?

Thủ đoạn lừa bán 'vé cào trúng thưởng' trên livestream của nhóm Gen Z.

Lừa đảo hơn 26 tỷ đồng, nữ giám đốc phẫu thuật cả khuôn mặt để chạy trốn suốt 9 năm.

Khởi tố một hiệu trưởng ở Nghệ An do tham gia đường dây cá độ bóng đá.

Cố vấn quân sự Iran tuyên bố hàng trăm binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Số người thiệt mạng tăng lên hơn 6.000 người trong vụ động đất tại Venezuela./.