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Jordan phản đối việc hàng nghìn người Do Thái lên Núi Đền cầu nguyện

Jordan ngày 23/7 đã lên án việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cùng hàng nghìn người Do Thái tới khu vực Núi Đền ở Đông Jerusalem để cầu nguyện nhân dịp lễ Tisha B'Av.

Viết Thành
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Jordan phản đối việc hàng nghìn người Do Thái lên Núi Đền cầu nguyện
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Jordan phản đối việc hàng nghìn người Do Thái lên Núi Đền cầu nguyện.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm, thảo luận vấn đề Ukraine.

EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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