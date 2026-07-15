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Đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện giao thông đường bộ.

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Đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông
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Bản tin 60s ngày 15/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Công an đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông.

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(Vietnam+)
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