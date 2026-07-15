Đề xuất tập trung dữ liệu giám sát hành trình về Cục Cảnh sát giao thông

Lượng mưa lớn trong chiều 10/7 khiến một số tuyến đường Hà Nội ngập cục bộ, giao thông ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm, các đơn vị chức năng triển khai vận hành hệ thống thoát nước để giảm ngập.