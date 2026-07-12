Khẩn trương kiểm tra hàng loạt tuyến vận tải du lịch đường thủy trọng điểm

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trong mùa mưa bão và sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Lê Đỗ Mười yêu cầu: các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa tiếp tục nhận diện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn mới phát sinh, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

Các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Hàng hải và Đường thủy nội địa khẩn trương tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các khu vực có điều kiện khai thác tương tự khu vực xảy ra tai nạn.

Các đơn vị tập trung các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, vận tải khách ven biển, vận tải khách du lịch và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn, trong đó ưu tiên kiểm tra ngay các tuyến trọng điểm: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang và các địa bàn có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách, phục vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão và thời gian thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông, gió mạnh hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các đơn vị tập trung tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về: điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; hiệu lực giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc; điều kiện chuyên môn, chứng chỉ, định biên của người điều khiển và thuyền viên; việc bố trí, mặc áo phao, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách; công tác kiểm soát số lượng hành khách, tổ chức đưa, đón khách tại cảng, bến, bãi.

Việc duy trì điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác; hiệu lực của giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hành khách theo quy định; việc trang bị, duy trì hoạt động thiết bị nhận dạng tự động (AIS)/thiết bị giám sát hành trình để phục vụ theo dõi, cảnh báo khi có tình huống bất thường, cũng được khẩn trương kiểm tra.

Đặc biệt, kịp thời đình chỉ hoạt động hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ đối với phương tiện, cảng, bến không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Đối với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; xác định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Các đơn vị phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân theo quy định.

Song song, chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương rà soát hồ sơ an toàn kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu/bảo hiểm hành khách và điều kiện hoạt động của toàn bộ phương tiện chở khách du lịch trên địa bàn quản lý; kiến nghị tạm dừng hoạt động đối với phương tiện, đơn vị không bảo đảm điều kiện an toàn.

Về phía Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tham gia ứng cứu khi có yêu cầu; tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và các lực lượng chức năng tại hiện trường trong xử lý vụ tai nạn tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, rà soát khả năng, thời gian tiếp cận ứng cứu tại các tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo trọng điểm như Lý Sơn, Côn Đảo, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Phú Quốc; kiến nghị Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa bố trí, tăng cường phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực còn hạn chế về khả năng ứng cứu.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7/2026, tại vùng biển thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả, đến 15 giờ cùng ngày, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 Về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện số 26/CĐ-BXD ngày 11/7/2026 Về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Bộ Xây dựng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự.

Các đơn vị tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách. Đồng thời, kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự./

Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.