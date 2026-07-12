Tìm thấy nạn nhân bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn tại Lai Châu

Ngày 12/7, các lực lượng tìm kiếm của Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong (Lai Châu) đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vàng A Lừ bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn tại suối Nậm So, bản San Thàng.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/7, đông đảo các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ… cùng người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Từ cầu tràn nơi nạn nhân mất tích, lực lượng tỏa ra hướng xuôi theo dòng suối xã Sin Suối Hồ để tìm kiếm nạn nhân. Đến 10 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân Vàng A Lừ được tìm thấy cách khu vực đập tràn khoảng 300 m thuộc xã Sin Suối Hồ.

Trước đó, vào 1 giờ 30 phút cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Tân Phong nhận được tin báo của chị Vàng Thị Chang (sinh năm 2011, trú tại bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ) về vụ tai nạn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7, anh Vàng A Lừ (sinh năm 2007 tại bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 25A-AA 229.44 chở theo chị Vàng Thị Chang ngồi phía sau. Xe di chuyển từ khu vực bản San Thàng ra tỉnh lộ 130 thuộc Km1+200 (địa phận phường Tân Phong) về xã Sin Suối Hồ.

Khi đi qua khu vực đập tràn thuộc bản San Thàng, do nước chảy qua đập lớn và xiết, xe đi gần hết đập tràn thì bị đổ, khiến anh Vàng A Lừ và chị Vàng Thị Chang ngã xuống dòng nước. Anh Lừ và chiếc xe mô tô bị nước cuốn trôi. Chị Vàng Thị Chang kéo được áo anh Lừ, nhưng do dòng nước to, chảy xiết nên không giữ được. Sau đó, chị Chang chạy về hướng bản Pho Xin Chải, xã Tả Lèng để tìm người trợ giúp.

Có mặt tại hiện trường tìm kiếm, ông Vàng A Chu, bố của nạn nhân Vàng A Lừ cho biết, hôm qua là ngày chợ phiên nên con trai ông đi chơi cùng bạn. Nhận được tin báo con bị nạn, ông cùng người thân lập tức đến hiện trường tìm kiếm./.

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