Tuyên Quang siết chặt kiểm soát kỷ cương, phòng ngừa vi phạm, xử lý vụ việc tồn đọng

Kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm và xử lý những vụ việc, dự án tồn đọng là những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh Tuyên Quang. Từ kết quả 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để sơ hở trong quản lý trở thành nguy cơ phát sinh sai phạm.

Kiểm soát quyền lực từ những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát hiện và xử lý vi phạm là yêu cầu cần thiết, nhưng phòng ngừa để vi phạm không xảy ra ngày càng được Tuyên Quang chú trọng. Cách tiếp cận này thể hiện qua việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch hoạt động công vụ và rà soát những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Sáu tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang và Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phù hợp thực tế địa phương. Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 phiên họp, thống nhất đưa 1 vụ án và 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý. Các thành viên thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công; công khai, minh bạch gắn với cải cách hành chính; tài chính, tài sản công được rà soát nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất thành lập 5 đoàn giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoạt động giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm mà còn nhận diện khâu yếu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh từ sớm.

Nguy cơ tham nhũng, lãng phí có thể phát sinh từ sơ hở trong quản lý, thiếu minh bạch trong thực thi công vụ hoặc buông lỏng kiểm tra, giám sát. Vì vậy, kiểm soát quyền lực phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trước hết là người đứng đầu.

Khi trách nhiệm được xác định rõ, công việc được kiểm tra thường xuyên, quá trình ra quyết định có thể giám sát, khoảng trống cho tiêu cực sẽ từng bước thu hẹp.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/1/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 cũng đặt trọng tâm vào các giải pháp phòng ngừa trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát việc thực thi công vụ.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục hoàn thiện phương thức vận hành, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền mạnh hơn và trách nhiệm của từng cấp, từng cán bộ phải rõ ràng.

Cùng với kiểm soát quyền lực, thanh tra là công cụ quan trọng để phát hiện, chấn chỉnh sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh triển khai 10 cuộc thanh tra, ban hành 11 kết luận đối với 11 tổ chức.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 32,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước gần 479 triệu đồng, xử lý khác hơn 31,9 tỷ đồng; xử lý hành chính 5 tổ chức và 13 cá nhân.

Kết quả thanh tra cũng đặt ra yêu cầu nhìn sâu vào nguyên nhân sai phạm. Sau mỗi kết luận, cần khắc phục bất cập trong quản lý, làm rõ trách nhiệm và không để cùng một dạng vi phạm lặp lại. Phòng ngừa phải bắt đầu từ việc bịt những khoảng trống trong thực thi chính sách, tăng trách nhiệm giải trình và xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Không để vụ việc, dự án tồn đọng kéo dài

Một trong những vấn đề Tuyên Quang đặc biệt quan tâm là xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Không đơn thuần là câu chuyện tiến độ đầu tư, nguồn lực đất đai, vốn, tài sản bị “đóng băng” trong các dự án kéo dài cũng đồng nghĩa cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tuyên Quang triển khai kiểm tra việc thực hiện 13 kết luận thanh tra liên quan 17 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Việc đưa các dự án này vào diện kiểm tra cho thấy yêu cầu chống lãng phí được đặt cụ thể vào từng nguồn lực, từng dự án, thay vì dừng ở những yêu cầu chung.

Vấn đề đặt ra là phải phân loại rõ nguyên nhân từng dự án, công trình; xác định đâu là vướng mắc về cơ chế, thủ tục cần tháo gỡ, đâu là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cần xem xét, xử lý. Cách làm này vừa tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, vừa không để tâm lý sợ sai làm chậm quá trình giải quyết những tồn tại kéo dài.

Tại Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh ngày 10/7, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, trọng tâm là phòng ngừa vi phạm; nâng cao hiệu quả xử lý các dự án, công trình tồn đọng.

Các vi phạm phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cơ quan Thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phải tăng cường phối hợp trong thực thi công vụ, bảo đảm nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo này cho thấy phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không tách rời nhiệm vụ nâng cao hiệu lực quản lý và khơi thông nguồn lực phát triển. Một dự án được tháo gỡ đúng quy định có thể đưa nguồn lực trở lại nền kinh tế; một vụ việc được xử lý kịp thời góp phần củng cố kỷ cương; một sơ hở trong quản lý được khắc phục có thể ngăn ngừa sai phạm tương tự.

Cùng với xử lý các dự án tồn đọng, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy cũng đòi hỏi chặt chẽ hơn. Công tác rà soát tài chính, tài sản công cần gắn với công khai, minh bạch, kiểm tra thường xuyên để tài sản được bố trí, khai thác đúng mục đích, tránh bỏ không, sử dụng kém hiệu quả hoặc phát sinh thất thoát.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy thanh tra, kiểm tra, giám sát ngày càng tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm; công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc và thu hồi tài sản tiếp tục được thực hiện. Đây là cơ sở để Tuyên Quang chuyển mạnh từ phòng ngừa chung sang kiểm soát cụ thể từng lĩnh vực, từng khâu có nguy cơ phát sinh sai phạm.

Trong những tháng cuối năm 2026, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất sau kiểm tra, giám sát.

Hạn chế phải được khắc phục, trách nhiệm phải được làm rõ, các vụ việc thuộc diện theo dõi cần đẩy nhanh tiến độ xử lý và những nguồn lực đang ách tắc phải từng bước được khơi thông đúng quy định.

Kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn, phòng ngừa vi phạm từ sớm và kiên quyết xử lý những tồn tại kéo dài là những mắt xích gắn bó trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với Tuyên Quang, đây cũng là yêu cầu để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng bộ máy liêm chính, minh bạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển./.

Sai phạm thi ở Tuyên Quang: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

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