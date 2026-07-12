Quá tải kéo dài, bệnh viện tỉnh tuyến cuối đề xuất tăng giường bệnh

Những ngày đầu tháng 7, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, tình trạng quá tải người bệnh diễn ra tại nhiều khoa điều trị khiến không ít bệnh nhân phải nằm ghép, kê thêm giường xếp, thậm chí mắc võng ở hành lang để có chỗ lưu trú trong thời gian điều trị.

Nhiều khoa hoạt động vượt công suất

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho thấy, tình trạng quá tải tập trung tại một số khoa có số lượng bệnh nhân nội trú lớn như Ung bướu, Ngoại Chấn thương, Ngoại Tiết niệu.

Tại Khoa Ung bướu, nhiều phòng bệnh kín chỗ, giường bệnh không đáp ứng đủ số bệnh nhân đang điều trị. Để giải quyết trước mắt, bệnh viện phải bố trí thêm giường xếp trong buồng bệnh. Không gian điều trị trở nên chật chội, lối đi bị thu hẹp, sinh hoạt của người bệnh và người nhà gặp nhiều khó khăn.

Tại Khoa Ngoại Chấn thương, tình trạng quá tải cũng diễn ra tương tự. Số bệnh nhân nhập viện điều trị sau tai nạn, chấn thương tăng cao khiến nhiều người phải nằm ghép. Ở một số thời điểm, hành lang khoa được tận dụng để kê thêm giường cho người bệnh và người nhà. Còn tại Khoa Ngoại Tiết niệu, lượng bệnh nhân điều trị nội trú duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tạo áp lực lớn lên cơ sở vật chất và nhân lực y tế của khoa.

Ông Đỗ Xuân Hòa, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.500 - 1.700 lượt bệnh nhân đến khám, số bệnh nhân nhập viện điều trị khoảng 500 người/ngày.

Vì vậy, tình trạng hai người nằm chung một giường diễn ra khá phổ biến tại Khoa Ung bướu cũng như nhiều khoa khác, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.

Cũng theo ông Đỗ Xuân Hòa, để đảm bảo công tác điều trị, thu dung bệnh nhân, thời gian qua, bệnh viện đã triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo những điều kiện nằm điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Đồng thời, thực hiện các phương án khám, điều trị linh hoạt nhằm giảm tải áp lực cho các khoa.

Bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tại Khoa Ung bướu, ngoài lượng bệnh nhân đang điều trị nội trú trong ngày, khoa đã tích cực triển khai điều trị bệnh ngoại trú và điều trị ban ngày.

Đối với những bệnh nhân xạ trị, khoa đang triển khai thực hiện xạ trị ngoại trú (bệnh nhân đến điều trị trong ngày rồi về), hạn chế việc bệnh nhân phải nằm lại tại khoa, phòng. Tại các khoa khác cũng đã có kế hoạch điều trị phù hợp với tình trạng giường bệnh. Tuy nhiên, những phương án này cũng chỉ tạm thời trước mắt, giảm tải một phần nhỏ trong việc điều chỉnh lượng bệnh nhân.

Đề xuất tăng thêm giường bệnh

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hiện là cơ sở khám, chữa bệnh tuyến cuối của tỉnh, tiếp nhận người bệnh từ nhiều địa phương trong tỉnh và khu vực lân cận.

Trong tờ trình gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai ngày 30/6/2026, bệnh viện cho biết số lượng người bệnh đến khám, điều trị tăng liên tục trong những năm gần đây do tác động của chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế, nhu cầu điều trị chuyên sâu ngày càng lớn, trong khi bệnh viện ngày càng triển khai được nhiều kỹ thuật cao, thu hút đông bệnh nhân đến điều trị.

Tại bệnh viện, nhiều khoa lâm sàng như Hồi sức tích cực - Chống độc, Tim mạch can thiệp, Nội Tim mạch, Nội Tổng hợp, Thần kinh đột quỵ, Ngoại Tiết niệu, Ngoại Chấn thương - Bỏng, Ung bướu, Sản… thường xuyên hoạt động với công suất trên 100%, nhiều thời điểm đạt 120-130%.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị, bệnh viện phải bố trí thêm giường trong buồng bệnh hoặc sắp xếp bệnh nhân nằm ghép trong thời gian dài. Theo đánh giá của đơn vị, đây không còn là giải pháp mang tính tạm thời mà đã trở thành tình trạng thường xuyên trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Áp lực quá tải không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của người bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác điều trị, chăm sóc, theo dõi; đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Trước thực trạng trên, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã đề nghị Sở Y tế xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch năm 2026 từ 1.600 lên 1.645 giường; đồng thời bổ sung thêm giường tại một số khoa có công suất sử dụng cao, trong đó ưu tiên 9 giường hồi sức cấp cứu tại Khoa Cấp cứu nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, xử trí ban đầu và giảm tải cho các khoa điều trị nội trú.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, việc sớm tháo gỡ tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm điều kiện điều trị cho người bệnh; đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện tuyến cuối của tỉnh.

Nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân, tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh.

Trong đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (xây dựng mới đơn nguyên) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư cùng với Dự án Sửa chữa, nâng cấp khu nhà điều trị 300 giường có tổng mức đầu tư 47,5 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải, từng bước hoàn thiện hệ thống y tế chuyên sâu của tỉnh, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương./.

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