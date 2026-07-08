Bộ Y tế đề nghị điều tra vụ gần 40 học sinh tại Đắk Lắk nhập viện cấp cứu

Ngày 7/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gần 40 học sinh tại phường Tân An nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Theo đó, sau bữa ăn trưa ngày 3/7, gần 40 học sinh trên địa bàn phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nôn ói, đau bụng phải đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các đơn vị chức năng tập trung tối đa nguồn lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để vụ việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của học sinh.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu cũng như các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm sẽ được lấy để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác, từ đó xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có.

Các đơn vị có liên quan cần theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc tại các cơ sở giáo dục. Các đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng./.

Vụ nghi ngộ độc do cơm gà ở Khánh Hòa: Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bệnh nhân nhập viện do bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa; hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và hầu hết được xuất viện.