Quảng Ninh: Trao "cần câu" để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời

Thay vì chỉ giúp cắt cơn nghiện, Quảng Ninh xây dựng quy trình hỗ trợ khép kín từ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đến vay vốn, tạo cơ hội để người sau cai nghiện tái hòa nhập bền vững.

Đoạn đường khó khăn nhất của một người nghiện không phải là những ngày cắt cơn trong trung tâm, mà là bước chân đầu tiên trở về với cộng đồng. Không việc làm, không vốn liếng, đối mặt với sự kỳ thị - vòng lặp sa ngã rất dễ tái diễn.

Nhưng tại Quảng Ninh, một "quy trình khép kín" đầy nhân văn từ Đề án 189 đang biến thời gian cai nghiện thành thời gian tích lũy nghề nghiệp. Được học làm thợ mỏ miễn phí 100%, được hỗ trợ vay vốn trăm triệu mở xưởng cơ khí, được công an sát cánh trao "cần câu cơm...," hơn 100 cuộc đời đã được tái sinh chỉ sau nửa năm./.