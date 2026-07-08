Thỏa thuận Israel-Liban mở ra cục diện an ninh mới tại Trung Đông?

Thỏa thuận mới giữa Israel và Liban đánh dấu bước tiến ngoại giao đáng chú ý, với nhiều tác động tiềm tàng đối với tình hình an ninh và địa chính trị ở Trung Đông.

Khuôn khổ thỏa thuận mới giữa Israel và Liban được đánh giá là bước tiến ngoại giao đáng chú ý nhằm ổn định khu vực biên giới sau nhiều năm xung đột. Cơ chế phối hợp mới với sự bảo trợ của Mỹ hướng tới tăng cường vai trò của Quân đội Liban, kiểm soát hoạt động của Hezbollah và thay đổi cách thức triển khai an ninh tại miền Nam Liban. Tuy nhiên, hiệu quả của thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào khả năng thực thi trên thực địa cũng như những diễn biến trong cạnh tranh ảnh hưởng giữa Israel và Iran tại Trung Đông./.