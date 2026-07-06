Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hezbollah tại miền Nam Liban

Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.

Thông báo cho biết các binh sỹ Israel đã phát hiện một nhóm vũ trang Hezbollah vào sáng sớm 5/7 gần khu vực Al-Uqaydah, "vùng an ninh" do Israel chịu trách nhiệm tuần tra.

Quân đội Israel khẳng định hoạt động của nhóm vũ trang này "đã gây ra mối đe dọa" đối với lực lượng của mình, do đó đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa mục tiêu.

Trước đó cùng ngày, hãng Thông tấn quốc gia Liban đưa tin các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vùng ngoại ô khu vực Nabatieh al-Fawqa ở miền Nam Liban, trong khi các lực lượng Israel cũng pháo kích ở một số khu vực biên giới.

Những vụ việc trên xảy ra bất chấp một thỏa thuận khung đạt được gần đây giữa Liban và Israel nhằm chấm dứt các hành động thù địch dọc biên giới.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một số ngôi làng Cơ Đốc giáo tại miền Nam Liban đã đề nghị được sáp nhập vào Israel.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Netanyahu nêu rõ: "Một số ngôi làng Cơ Đốc giáo tại Liban trên thực tế đã đề nghị được sáp nhập vào Israel bởi vì chúng tôi bảo vệ họ trước lực lượng Hezbollah… và chúng tôi cũng làm điều tương tự với người Cơ Đốc giáo ở khắp mọi nơi."

Tuy nhiên, được đài truyền hình công cộng NNA của Liban dẫn lời người đứng đầu làng Cơ Đốc giáo Rmeish, ông Hanna al-Amil phủ nhận tuyên bố của Thủ tướng Israel.

Ông Amil khẳng định ngay cả việc xem xét ý tưởng đó cũng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cho biết "15 thị trấn Cơ đốc giáo đã đưa ra tuyên bố hai ngày trước, bác bỏ thông tin sáp nhập nói trên.

Trước đó, các làng này tái khẳng định quyết tâm ở lại trên đất của mình, nhấn mạnh "lòng trung thành với bản sắc dân tộc" và "sự gắn bó với lá cờ Liban"./.

Tư lệnh Israel thị sát biên giới, đe dọa phát động "tấn công nhanh" vào Liban Ngày 5/7, Tổng Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng mở cuộc "tấn công nhanh" vào Liban nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, đồng thời ép Beirut phải tự tay dẹp bỏ Hezbollah.