Biểu tình và tưởng niệm diễn ra trên khắp Israel nhân 1.000 ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 2/7, hàng loạt hoạt động tưởng niệm và biểu tình đã diễn ra trên khắp Israel nhân mốc 1.000 ngày kể từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do lực lượng Hamas phát động, sự kiện được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Bên cạnh việc tưởng nhớ các nạn nhân, nhiều gia đình có người thiệt mạng và con tin đã lên tiếng chỉ trích chính phủ vì chưa nhận trách nhiệm, cũng như tiếp tục từ chối thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại dẫn đến thảm kịch.

Đúng 6g29 - thời điểm cuộc tấn công bắt đầu cách đây 1.000 ngày - người dân Israel đã dành một phút mặc niệm. Tại nhiều nút giao thông, các nhóm biểu tình mặc áo vàng, cầm cờ và biểu ngữ đã chặn đường để tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi chính phủ minh bạch sự thật.

Tại khu vực Re’im ở miền Nam Israel, nơi từng diễn ra vụ thảm sát tại lễ hội âm nhạc Nova, thân nhân các nạn nhân tổ chức lễ tưởng niệm trong không khí xúc động.

Trọng tâm của các cuộc biểu tình là yêu cầu thành lập Ủy ban Điều tra Nhà nước - cơ chế điều tra độc lập có thẩm quyền cao nhất tại Israel - nhằm làm rõ những sai sót của chính phủ và các cơ quan an ninh trong sự kiện ngày 7/10/2023.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn phản đối, cho rằng một ủy ban do Tòa án Tối cao chỉ định sẽ thiếu khách quan trong bối cảnh tranh cãi kéo dài về cải cách tư pháp.

Thay vào đó, chính phủ đề xuất thành lập một ủy ban do chính mình chỉ định, song đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập và gia đình các nạn nhân, những người cho rằng chính quyền đang tìm cách né tránh trách nhiệm.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel (Knesset) tại Jerusalem và trước nhà riêng của nhiều quan chức cấp cao. Theo truyền thông Israel, cảnh sát đã xô xát với người biểu tình khi tìm cách giải tán đám đông. Một số người tham gia cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng biện pháp cưỡng chế quá mức.

Ba năm sau biến cố 7/10/2023, thảm kịch vẫn tiếp tục chia rẽ chính trường Israel. Đối với nhiều gia đình nạn nhân và các cựu con tin, việc xác định trách nhiệm và làm sáng tỏ những sai lầm của bộ máy lãnh đạo được xem là điều kiện cần thiết để khép lại nỗi đau và khôi phục niềm tin của công chúng đối với nhà nước.

Ngày 7/10/2023, các thành viên Hamas từ Dải Gaza bất ngờ vượt biên giới tấn công miền Nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và 251 người bị bắt cóc đưa về Gaza.

Vụ tấn công đã châm ngòi cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài đến nay. Israel sau đó phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza với mục tiêu xóa sổ Hamas và giải cứu các con tin.

Theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành, tính đến đầu tháng 7/2026, hơn 57.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh và không kích của Israel, trong khi Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo cuộc xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này.

Israel cho rằng con số thương vong do phía Gaza công bố không phân biệt giữa dân thường và các tay súng Hamas, đồng thời khẳng định lực lượng này hoạt động trong khu dân cư, khiến việc tránh thương vong cho dân thường trở nên đặc biệt khó khăn./.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Dải Gaza mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian.