Phụ lục an ninh mới và bài toán giải giáp Hezbollah tại Liban

Phụ lục an ninh trong thỏa thuận Israel-Liban do Mỹ làm trung gian hé lộ cơ chế giải giáp Hezbollah, triển khai quân đội Liban và lộ trình rút quân Israel theo từng giai đoạn.

Phụ lục an ninh vừa được công bố trong khuôn khổ thỏa thuận Israel - Liban do Mỹ làm trung gian quy định lộ trình giải giáp Hezbollah, triển khai quân đội Liban tại miền Nam và thiết lập cơ chế giám sát quốc tế.

Theo văn kiện, việc Israel rút quân sẽ gắn với kết quả kiểm chứng thực địa, trong khi tiến trình tái thiết chỉ được triển khai sau khi các mục tiêu an ninh được đáp ứng. Giới phân tích cho rằng việc thực thi thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào năng lực của Nhà nước Liban cũng như sự phối hợp của các bên liên quan./.