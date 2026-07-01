Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Toán có điểm dưới trung bình nhiều nhất

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học phổ thông năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh.
Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất với 253 thí sinh./.
Theo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh. Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất.
Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học phổ thông năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh.
Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất với 253 thí sinh./.
Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học Phổ thông năm 2026, điểm trung bình của môn Công nghệ-Nông nghiệp là cao nhất đạt 6,96 điểm.
Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao, đây không chỉ là hỗ trợ y tế mà là sự đầu tư cho đôi mắt sáng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Hà Nội đứng đầu trong top 10 tỉnh/thành phố có điểm trung bình cao nhất và nhiều điểm 10 nhất môn Tiếng Anh.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, môn Toán có nhiều điểm 10 nhất (4.208 điểm 10) và cũng là môn thi có nhiều điểm liệt nhất (253 điểm liệt).
Kể từ 1/7, 29 luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật Báo chí 2025; Luật Thủ đô 2026; Luật Thương mại điện tử 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025; Luật Quản lý thuế 2025...
Luật Dân số năm 2025 quy định quyền quyết định sinh con, hỗ trợ tài chính, nghỉ thai sản và ưu tiên nhà ở cho gia đình có nhiều con, có hiệu lực từ 1/7/2026.
Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, từ 1/7/2026, có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.
Luật Chuyển đổi số 2025 quy định 8 nội dung quản lý nhà nước về chuyển đổi số bắt đầu từ ngày 1/7/2026, bao gồm chính sách, chiến lược và hợp tác quốc tế.
Luật Chuyển đổi số 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026, cấm 5 hành vi gây cản trở, xâm phạm hệ thống và dữ liệu số, lừa đảo, thao túng và hạn chế cạnh tranh.
Lionel Messi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup với 19 bàn thắng, hơn 3 bàn so với hai người xếp sau là Mbappe (Pháp) và Klose (Đức).
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển và chủ động nâng cao năng lực..
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh truy cập, tra cứu điểm gồm hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin của 34 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; từ chỉ đạo theo mùa vụ sang thường xuyên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống thiên tai không phải là nhiệm vụ bên lề của phát triển, mà là một điều kiện bảo đảm phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
Bác từng nhiều lần nói rằng: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, "một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”
Phạm vi quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) và quy mô lập quy hoạch là ~3.359,84km2 (335.984ha).
Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển, chính sách đặc thù và các dự án thu hút đầu tư trọng điểm.
Kết thúc vòng bảng, World Cup 2026 đã xác định được 16 cặp đấu ở vòng 32 đội - vòng loại trực tiếp đầu tiên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn gia đình để xây dựng nền văn hóa, đạo đức và nhân cách Việt Nam truyền thống.
Giới chức Venezuela cho biết hơn 50.000 người có thể đang mất tích sau hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24/6, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người.
Nội dung quan trọng trong Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra ngày 30/6 tại Hà Nội, giới thiệu quy hoạch, chính sách ưu đãi và các dự án trọng điểm nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mới.
Các lực lượng chức năng và người dân Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong khi các dư chấn mạnh vẫn liên tục được ghi nhận.
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.
Ngày 26/6 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc...
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, quê ở tỉnh Cao Bằng. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh địch tại cứ điểm Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950).