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Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Toán có điểm dưới trung bình nhiều nhất

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh. Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất.

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Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học phổ thông năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh.

Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất với 253 thí sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung học phổ thông #phổ điểm thi Trung học phổ thông
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