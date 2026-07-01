Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn Toán có điểm dưới trung bình nhiều nhất

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh. Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất.

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi Trung học phổ thông năm 2026, số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn Toán là nhiều nhất 452.838 thí sinh.

Số thí sinh điểm từ 1 điểm trở xuống của môn Toán cũng là nhiều nhất với 253 thí sinh./.