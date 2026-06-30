Multimedia

Infographics

Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Lionel Messi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup với 19 bàn thắng, hơn 3 bàn so với hai người xếp sau là Mbappe (Pháp) và Klose (Đức).

vna-potal-messi-nang-ky-luc-ghi-nhieu-ban-thang-nhat-o-world-cup-182653969.jpg

Ngôi sao người Argentina Lionel Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 19, thiết lập kỷ lục mới của giải đấu và tạo khoảng cách 3 bàn so với hai cầu thủ xếp sau là Kylian Mbappe (Pháp) và Miroslav Klose (Đức)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Messi #World Cup 2026 #kỷ lục bàn thắng #Lionel Messi #kỷ lục World Cup #WC 2026-bt #cầu thủ Argentina
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Messi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cơn sốt Messi lan tỏa khắp Argentina

Từ một bức tượng khổng lồ giữa vùng đất Patagonia đến bức tranh tường mang chữ ký của hơn 1.300 người hâm mộ, đất nước Argentina dường như đang cùng nhau tôn vinh Messi - niềm tự hào dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, quê ở tỉnh Cao Bằng. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh địch tại cứ điểm Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950).