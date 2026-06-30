‏ World Cup 2026: Cuộc khủng hoảng niềm tin

Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 không chỉ khép lại hành trình của đội tuyển Đức tại World Cup 2026 mà còn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhằm vào Huấn luyện viên Julian Nagelsmann cùng các cầu thủ, khi "Cỗ xe tăng" tiếp tục gây thất vọng ở đấu trường lớn.

Sau khi vượt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ chức vô địch thế giới năm 2014, bóng đá Đức được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ hồi sinh. Tuy nhiên, thất bại trên chấm luân lưu trước Paraguay đã khiến đội bóng 4 lần vô địch thế giới thêm một lần dừng bước sớm.

Đội trưởng Joshua Kimmich không giấu được sự thất vọng khi thừa nhận toàn đội phải tự chịu trách nhiệm. Kimmich thẳng thắn nhìn lại: "Chúng tôi đã tự phá hỏng mọi thứ. Tất cả những người có mặt trên sân đều phải nhìn lại chính mình thay vì tìm lý do đổ lỗi cho người khác."

Tiền vệ 31 tuổi cho biết anh lớn lên cùng hình ảnh đội tuyển Đức luôn góp mặt ở bán kết, chung kết hoặc giành chức vô địch các giải đấu lớn. Chính vì vậy, việc liên tiếp chứng kiến đội tuyển thất bại ở những kỳ World Cup gần đây càng khiến nỗi thất vọng trở nên nặng nề hơn.

Sau trận đấu, Huấn luyện viên Julian Nagelsmann trở thành tâm điểm chỉ trích vì sử dụng nhân sự thiếu hiệu quả. Quyết định triệu tập thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer trở lại đội tuyển ngay trước World Cup, bất chấp trước đó nhiều lần phủ nhận khả năng này, đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ở tuổi 40, Neuer không đáp ứng được kỳ vọng và bị cho là mắc lỗi trong bàn thua trước Ecuador ở vòng bảng.

Ngoài ra, tiền đạo Deniz Undav chỉ được đá chính ở trận gặp Paraguay sau khi đã ghi ba bàn và có hai kiến tạo khi vào sân từ băng ghế dự bị tại vòng bảng, nhưng không thể tạo khác biệt.

Trong khi đó, Nick Woltemade gần như không được trao cơ hội cho tới cuối hiệp phụ trước Paraguay và sau đó lại là một trong 3 cầu thủ đá hỏng luân lưu.

Việc Huấn luyện viên Nagelsmann công khai tuyên bố mục tiêu vô địch World Cup trước giải đấu cũng khiến áp lực dành cho ông tăng lên sau khi Đức bị loại ngay trận knock-out đầu tiên.

Đức chỉ thắng hai trận trước Curaçao và Côte d’Ivoire, trước khi lần lượt thất bại trước Ecuador và Paraguay. Ngay cả thủ môn Manuel Neuer cũng thừa nhận đây là kết quả khó chấp nhận.

Anh nói: "Nếu muốn cạnh tranh với những đội như Pháp thì bạn phải thắng những đối thủ như Paraguay. Đó là điều hiển nhiên."

Dù chịu nhiều sức ép, nhưng Huấn luyện viên Nagelsmann vẫn khẳng định ông muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức. Giám đốc đội tuyển Rudi Völler cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà cầm quân 38 tuổi: "Tôi vẫn tin ông ấy là người phù hợp để tiếp tục công việc. Nhưng đó không phải quyết định của riêng tôi."

Thất bại của tuyển Đức còn tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển vì đã "truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết."

Bài đăng nhanh chóng trở thành đề tài bình luận khi nhiều người đặt câu hỏi: "Ông đang nói về trận đấu nào vậy?"

Cụm từ "Trận đấu nào vậy?" sau đó thậm chí trở thành xu hướng trên mạng xã hội X, phản ánh sự chua chát của người hâm mộ sau thêm một kỳ World Cup đáng quên của "Cỗ xe tăng"./.

Toàn cảnh World Cup: Đức - Hà Lan dắt tay nhau về nước, Nhật Bản ngẩng cao đầu Đội tuyển Đức đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi để thua Paraguay 3-4 trên loạt sút luân lưu. Cùng chung hoàn cảnh là Hà Lan khi đội bóng này cũng gục ngã trên chấm 11m.

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