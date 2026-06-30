Nhận định Pháp vs Thụy Điển: "Đại tiệc" tấn công khi "tam tấu" Mbappe - Dembele - Olise thị uy sức mạnh

Cuộc chạm trán giữa Pháp và Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup hứa hẹn mang tới bữa tiệc tấn công cho người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh "tam tấu" Mbappe - Dembele - Olise đang đạt phong độ cao.

Nhìn lại hành trình đã qua, đội tuyển Pháp đang phô diễn một sức mạnh vượt trội, chứng minh rõ ràng tại sao giới chuyên môn luôn đặt họ ở vị trí ứng cử viên số một cho chiếc cúp vàng danh giá.

Sự nguy hiểm của tuyển Pháp không chỉ đến từ lối chơi tập thể mà còn nằm ở sự thăng hoa của các cá nhân kiệt xuất. Kylian Mbappe với tấm băng đội trưởng trên tay vẫn cho thấy tốc độ và bản năng sát thủ đáng sợ. Cùng với đó, sự tinh quái của Michael Olise trong vai trò kiến thiết và đặc biệt là phong độ bùng nổ của Ousmane Dembele – người vừa ghi dấu ấn bằng cú hat-trick lịch sử khiến hàng công Pháp trở nên vô cùng đa dạng và khó lường.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển bước vào vòng knock-out mang theo một bộ mặt đầy bất ổn cùng những dấu hỏi lớn về năng lực cạnh tranh đỉnh cao. Việc phải chật vật giành vé đi tiếp nhờ suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đã phản ánh đúng thực trạng của bóng đá Thụy Điển thời điểm hiện tại./.