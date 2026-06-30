Hà Lan cay đắng nhìn Maroc vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau loạt luân lưu

Đội tuyển Maroc đã giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 với chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Hà Lan ở vòng 32 đội. Maroc vượt qua Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Maroc trên sân Monterrey đã diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng nguy hiểm được hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, phải đến nửa cuối hiệp 2, thế cân bằng mới được phá vỡ.

Phút 72, Summerville chuyền bóng để Cody Gakpo ập vào dứt điểm làm tung lưới Maroc, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan.

Kết quả này được giữ đến hết 90 phút chính thức và Hà Lan tưởng chừng sẽ nắm tấm vé đi tiếp thì bất ngờ đã xảy ra ở thời gian bù giờ. Phút 90+1, Talbi chuyền bóng thuận lợi để Issa Diop ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Maroc trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Kết quả 1-1 được giữ nguyên trong phần còn lại ở thời gian thi đấu bù giờ cũng như 30 phút hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu.

Ở loạt "đấu súng," Maroc dù gặp bất lợi khi Aynaoui sút hỏng lượt đầu tiên nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 kịch tính trước Hà Lan để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026.

Tại vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouahbi sẽ đối đầu chủ nhà Canada trên sân vận động Houston.

Ở trận mở màn vòng 32 đội, Canada đã đánh bại Nam Phi 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+2 của Stephen Eustáquio. Đây cũng là lần đầu tiên Canada góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

Cùng với Maroc và Canada, hai đại diện của Nam Mỹ là Brazil và Paraguay cũng qua thử thách ở vòng 32 đội để giành quyền đi tiếp.

Brazil ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản nhờ các pha lập công của Casemiro và Gabriel Martinelli.

Trong khi đó, Paraguay tạo nên bất ngờ với chiến thắng trước Đức để giành tên mình vào vòng 1/8. Paraguay hòa Đức 1-1 trong 120 phút trước khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu may rủi./.

Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.