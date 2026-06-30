Martinelli ghi bàn ở phút 90+5, Brazil thắng ngược Nhật Bản kịch tính

Brazil đã trở thành đội tuyển thứ 2 góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 32 đội.

Casemiro và Gabriel Martinelli thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đại diện Nam Mỹ.

Trên sân Houston, Nhật Bản đã tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 sau tình huống sút xa hiểm hóc của Kaishu Sano.

Sang hiệp 2, Brazil đã vùng lên mạnh mẽ và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Casemiro ở phút 56.

Bàn thắng của Casemiro giúp các cầu thủ Brazil thi đấu thoải mái hơn để tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra sóng gió nhiều hơn về phía khung thành của Nhật Bản.

Trận đấu tưởng chừng sẽ phải bước vào hiệp phụ thì Brazil bất ngờ có bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli, để giành quyền đi tiếp đầy kịch tính.

Thẳng tiến vào vòng 1/8, đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ là đội thắng ở cặp Cote d'Ivoire-Na Uy./.

Đội hình ra sân: Brazil: Alisson - Gabriel, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos - Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta - Vunicius, Cunha, Ryan. Nhật Bản: Suzuki - Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu - Ritsu Doan, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano - Daizen Maeda, Junya Ito - Ayase Ueda. HLV Carlo Ancelotti nói gì trước trận đấu? "Đây không phải là vòng loại trực tiếp với hai lượt trận, mà chỉ có một trận duy nhất. Không có cơ hội thứ hai." "Đó là trải nghiệm tốt với chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu Nhật Bản có tính cạnh tranh như thế nào. Họ cũng đã đánh bại tuyển Anh vào tháng Ba," ông Ancelotti nói về thất bại của Brazil trước Nhật Bản. Lịch sử không đứng về Nhật Bản Lịch sử lại đang chống lại Nhật Bản khi “Samurai xanh” chưa từng giành chiến thắng trong một trận knock-out tại World Cup (thua 4). Cổ động viên Nhật Bản chờ đội nhà làm nên kỳ tích (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Brazil là đội giao bóng trước. Brazil-Nhật Bản 0-0 2': Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Brazil có pha dứt điểm đầu tiên đến từ Bruno nhưng bị cầu thủ Nhật Bản ngăn cản. Brazil-Nhật Bản 0-0 5': Brazil đang chủ động gia tăng sức ép về phía Nhật Bản trong quãng thời gian đầu của trận đấu. (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 0-0 10': Brazil đang là đội nắm thế trận khi kiểm soát bóng lên đến 77%. Tuy nhiên, các học trò của ông Ancelotti vẫn gặp khó trước hàng thủ của Nhật Bản. Brazil-Nhật Bản 0-0 12': Kaishu Sano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vinicius. Brazil-Nhật Bản 0-0 14': Nhật Bản được hưởng quả đá phạt sau khi Ito bị phạm lỗi. Casemiro của Brazil nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi này. Brazil-Nhật Bản 0-0 16': Kamada thực hiện cú đá thẳng từ chấm đá phạt nhưng không vượt qua hàng rào của Brazil. Brazil-Nhật Bản 0-0 23': Brazil vẫn đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra nhiều cú sút hơn nhưng chưa thể có bàn thắng mở tỷ số. Brazil-Nhật Bản 0-0 28': Ueda bật cao đánh đầu nhưng không tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Brazil. Brazil-Nhật Bản 0-1 29': Kaishu Kano đã phá vỡ thế cân bằng với cú sút xa đánh bại thủ thành Alisson, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 0-1 35': Brazil đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ sau khi phải nhận bàn thua từ cú sút xa của Sano. Brazil-Nhật Bản 0-1 40': Brazil đang gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ dày đặc được các cầu thủ Nhật Bản tạo ra để bảo vệ khung thành của Suzuki. Brazil-Nhật Bản 0-1 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Brazil-Nhật Bản 0-1 Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Brazil-Nhật Bản 0-1 46': Brazil có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp 2. Endrick được tung vào sân thay cho Paquetá. Brazil-Nhật Bản 0-1 48': Danilo nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi để ngăn cản tình huống phản công nhanh của Nhật Bản. Brazil-Nhật Bản 0-1 52': Bruno Guimarães thực hiện cú đánh đầu căng nhưng thủ thành Suzuki đã xuất sắc cứu thua cho Nhật Bản. Brazil-Nhật Bản 0-1 54': Brazil tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Nhật Bản, nhưng cú đánh đầu cận thành của Casemiro vẫn chưa thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Brazil-Nhật Bản 1-1 56': Sau những nỗ lực bất thành, Brazil cuối cùng cũng đã có bàn gỡ 1-1 từ pha đánh đầu của Casemiro. Casemiro ăn mừng cùng Neymar sau khi ghi bàn. (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 1-1 58': Vinicius tung cú vẩy má ngoài nguy hiểm nhưng thủ thành Suzuki đã kịp đẩy bóng vào cột dọc cứu thua cho Nhật Bản. Brazil-Nhật Bản 1-1 64': Ueda tung ra cú sút xa rất căng khiến thủ thành Alisson không thể bắt dính. Brazil-Nhật Bản 1-1 66': Brazil có sự thay đổi người thứ 2. Martinelli vào sân thay cho Cunha. Nhật Bản cũng có 2 sự điều chỉnh nhận sự. Sugawara và Suzuki vào sân thay cho Ritsu Doan và Nakamura. Brazil-Nhật Bản 1-1 75': Thời gian chính thức chỉ còn 15 phút và Brazil vẫn đang nỗ lực tấn công để giải quyết trận đấu trong 90 phút. (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 1-1 78': Nhật Bản có thêm 2 sự thay đổi người. Junya Ito và Kamada rời sân nhường chỗ cho Machino và Tanaka. Brazil-Nhật Bản 1-1 86': Brazil vẫn đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Nhật Bản nhưng chưa thể có thêm bàn thắng. Brazil-Nhật Bản 1-1 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Brazil-Nhật Bản 2-1 90'+5: Gabriel Martinelli ghi bàn thắng quý giá giúp Brazil vượt lên dẫn ngược 2-1. (Ảnh: AFP/TTXVN) Brazil-Nhật Bản 2-1 90'+11: Hết giờ! Brazil ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.