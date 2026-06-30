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Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi

Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Huy Khánh
Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Paraguay đã tạo nên cú sốc ở vòng 32 đội khi đánh bại Đức để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Đại diện Nam Mỹ vượt qua Đức 4-3 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Trên sân Boston, Paraguay dù bị đánh giá thấp hơn khi bước vào trận đấu này song đã nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng rất lớn.

Đoàn quân của huấn luyện viên Gustavo Alfaro thậm chí còn khiến tất cả bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau pha đánh đầu của Julio Enciso ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đức gia tăng sức ép và có bàn thắng gỡ hòa 1-1 khi Kai Havertz đánh đầu tung lưới Paraguay sau đường tạt bóng chính xác của Florian Wirtz.

1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức cũng như 30 phút bù giờ, bất chấp việc hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Kết quả này buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi để quyết định ai sẽ là những người giành quyền vào vòng 1/8.

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Canale thực hiện cú sút quyết định tiễn Đức về nước. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên chấm 11m, Đức đã phải nhận "trái đắng" và sớm dừng cuộc chơi khi để thua 3-4 sau khi Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah không thực hiện thành công lượt sút của mình.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay hiên ngang bước vào vòng tiếp theo và đối thủ sắp tới của họ sẽ là đội thắng ở cặp Pháp-Thụy Điển./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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