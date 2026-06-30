Xem trực tiếp trận Hà Lan-Maroc ở World Cup 2026 trên kênh nào?

Vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với trận "đại chiến" Hà Lan-Maroc trên sân Monterrey (Mexico) vào lúc 8g sáng nay (30/6, theo giờ Việt Nam).

Trận cầu này hứa hẹn rất hấp dẫn khi cả Hà Lan và Maroc đều đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Tại vòng bảng, Hà Lan khởi đầu không thuận lợi khi chỉ giành kết quả hòa trước Nhật Bản. Tuy nhiên, họ sau đó đã bùng nổ với những chiến thắng trước Thụy Điển và Tunisia để giành ngôi nhất bảng F.

Bên kia chiến tuyến, Maroc cũng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ chơi khi cũng có thành tích như Hà Lan.

Đại diện châu Phi đã khiến Brazil chia điểm ngay ra quân. Họ sau đó thắng hai trận còn lại trước Scotland và Haiti để có 7 điểm như Brazil nhưng xếp sau do kém hơn hiệu số bàn thắng bại.

Với những gì đã thể hiện, Maroc rõ ràng sẽ là thách thức không nhỏ với Hà Lan trong hành trình tiến đến ngôi vương World Cup 2026.

Trận cầu tâm điểm vòng 32 giữa Hà Lan và Maroc sẽ được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Trước trận đấu này, vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 3 đội, gồm Canada, Brazil và Paraguay.

Canada ghi dấu lịch sử khi đánh bại Nam Phi, Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản trong khi Paraguay gây sốc khi loại Đức ở loạt luân lưu may rủi./.

Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.