Từ ngày 15/8, tài xế ôtô chở trẻ nhỏ không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo

Bản tin 60s ngày 30/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ ngày 15/8, ôtô chở trẻ nhỏ không có ghế an toàn sẽ bị cảnh cáo.

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm mưa lớn.

Triển lãm quy hoạch Thủ đô thu hút tới 4.000 lượt khách trong ngày đầu.

4 tài xế “đưa dâu bằng xe ba bánh” bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện.

10 tàu cá bốc cháy tại Gia Lai, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Iran xác nhận vụ giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa.

5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên tại Đức.

Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng./.