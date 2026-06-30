Khởi công cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới với tổng đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới (CT.07) theo phương thức đối tác công tư (PPP) với chiều dài khoảng 99km, tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và liên danh nhà đầu tư đứng đầu phối hợp tổ chức lễ khởi công vào sáng ngày 30/6.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin), cho hay trong hành trình phát triển đất nước, hạ tầng giao thông luôn giữ vai trò mở đường cho tăng trưởng, kết nối các vùng kinh tế và kiến tạo những không gian phát triển mới.

Sau nhiều năm khai thác, tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới đã phát huy hiệu quả rõ nét trong phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Tuy nhiên, tuyến đường hiện vẫn được đầu tư theo quy mô phân kỳ; một số hạng mục chưa được hoàn chỉnh theo quy hoạch; năng lực thông hành và khả năng khai thác đang chịu áp lực ngày càng lớn trước sự gia tăng của lưu lượng phương tiện.

“Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc này là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và tạo dư địa phát triển lâu dài cho toàn vùng; là mắt xích quan trọng trong mạng lưới cao tốc quốc gia, tăng cường kết nối với các hành lang kinh tế, các trung tâm logistics và các cửa ngõ giao thương của khu vực,” ông Khôi khẳng định.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được khai thác với quy mô đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn đường cao tốc, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo Phó Thủ tướng, Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược, trong đó hạ tầng đường bộ được ưu tiên đầu tư đi trước một bước nhằm dẫn dắt nền kinh tế. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030 cả nước có 5.000km cao tốc kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, sân bay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Do đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới dài 100km và tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng có vai trò đặc biệt quan trọng, là tuyến giao thông huyết mạch, phá thế độc đạo Quốc lộ 3, góp phần củng cố an ninh-quốc phòng, hành lang kết nối các nước, giảm thời gian đi lại và chi phí logistics và đảm bảo kết nối các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Để đưa dự án đảm bảo đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với bộ ngành đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tiến độ dự án; tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo chất lượng tiến độ.

Nhìn nhận tuyến cao tốc là hành lang kinh tế của vùng, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương rà soát các khu công nghiệp, công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết dọc tuyến tạo hiệu quả dự án. Nhà đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị hiện đại thực hiện đúng tiến độ.

Đánh giá dự án cao tốc này mở ra không gian mới cho các tỉnh Trung du Bắc bộ, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư tỉnh Thái Nguyên cho biết giao thông thông suốt sẽ khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo ra cực tăng trưởng, việc đầu tư dự án sẽ tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên-Hà Nội các tỉnh trọng điểm Bắc Bộ, các trung tâm kinh tế thương mại logistics và hoàn thành kết nối Thái Nguyên và Cao Bằng trong tương lai, nâng cao liên kết vùng, mỗi ki lô mét cao tốc sẽ rút ngắn khoảng cách giữa địa phương thu hút dòng vốn đầu tư, tạo sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Phối cảnh Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới.

“Dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ; tăng cường thu hút đầu tư; tạo thêm việc làm; nâng cao thu nhập, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực,” ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng cam kết đồng hành cùng với nhà đầu tư, nhà thầu và mọi khó khăn phát sinh sẽ được địa phương giải quyết với tinh thần sớm nhất, nhanh nhất để dự án về đích theo đúng tiến độ đề ra./.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới được triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 99km. Điểm đầu tại khu vực xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Điểm cuối kết nối với tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn tại nút giao Thanh Bình. Trong đó, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 6 làn xe cao tốc; nền đường rộng 34,5m. Đoạn Thái Nguyên-Chợ Mới được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô 4 làn xe cao tốc.

Khởi công đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên Công trình bao gồm hệ thống ba nút giao, cùng nhiều hạng mục cầu lớn, quan trọng như cầu vượt đường Vành đai 3, cầu vượt đường sắt, cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê và hạng mục mở rộng cầu Lộc Hà.