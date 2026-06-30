Từ ngày 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp, tài xế bị xử phạt thế nào?

Ngày 30/6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định là quy định về thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô.

Cụ thể, từ ngày 15/8/2026, người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nghị định cũng quy định không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là quy định nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo đảm an toàn đối với trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung lộ trình xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, cơ quan chức năng bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ.

Từ ngày 1/1/2029, việc xử phạt sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách.

Đối với phương tiện không lắp thiết bị theo quy định hoặc thiết bị không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu, chủ phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi đưa phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi nhận hình ảnh vào hoạt động có thể bị phạt từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe.

Ngoài ra, Nghị định tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Trong đó, bổ sung mức phạt từ 12-14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng thực hiện hành vi chở người có thu tiền hoặc xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách ngoài hợp đồng vận tải đã ký kết, nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh vận tải trái phép.

Để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) năm 2025, Nghị định cũng điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông được phân định rõ thẩm quyền xử phạt các vi phạm liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Công an cấp xã được giao thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký xe.

Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông có thẩm quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026./.