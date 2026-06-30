Thanh Hóa chính thức chi trả an sinh xã hội qua tài khoản từ ngày 1/7

Sau 1 tháng tập trung triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đối với tất cả các nhóm đối tượng thuộc phạm vi triển khai.

Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân hưởng các chính sách an sinh xã hội ở Thanh Hóa sẽ nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng thay cho hình thức nhận tiền mặt như trước đây.

Cụ thể, 100% các đối tượng: bảo trợ xã hội (125.676 người); hưởng hưu trí xã hội (116.385 người); người có công (62.085 người); hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội (116.035 người) và hưởng an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục (46.520 người) đều đã được đăng ký nhận chế độ qua tài khoản.

Hàng trăm nghìn hồ sơ đã được rà soát, làm sạch dữ liệu; hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng được mở mới, cập nhật, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID.

Nhiều tổ công tác đã làm việc cả ngày nghỉ, buổi tối, trực tiếp đến từng hộ dân để gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục.

​Khó khăn lớn nhất chính là phải thay đổi thói quen của người dân, đặc biệt là những người cao tuổi vốn đã quen với việc nhận tiền mặt trong nhiều năm. Vì vậy, tại nhiều địa phương, lực lượng Công an cùng cán bộ ngân hàng và tổ công nghệ số cộng đồng đã kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn từng thao tác, giải thích lợi ích của hình thức chi trả mới, đồng thời hỗ trợ xác thực thông tin, kích hoạt tài khoản và tích hợp dữ liệu trên VNeID, bảo đảm người hưởng vẫn được nhận chế độ đầy đủ, đúng thời gian và an toàn.

Hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện thủ tục. (Ảnh TTXVN phát)

​Ở tuổi 108, cụ Tô Xuân Trúc, trú tại tổ dân phố Văn Khê, phường Đông Quang, là một trong những người cao tuổi nhất đang hưởng lương hưu.

Dù đã quen với cách nhận tiền mặt suốt nhiều năm và việc sử dụng điện thoại thông minh hay tài khoản ngân hàng còn rất mới mẻ, nhưng sau khi được lực lượng Công an phường, cán bộ Bảo hiểm xã hội, ngân hàng và Tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà tuyên truyền, giải thích về những lợi ích của chi trả không dùng tiền mặt, cụ đã phấn khởi, tích cực hưởng ứng và đồng ý chuyển sang phương thức nhận lương hưu qua tài khoản.

Cụ còn động viên con cháu phối hợp hoàn thiện thủ tục mở tài khoản, xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNeID và hướng dẫn sử dụng tài khoản để nhận lương hưu ngay trong tháng 7.

Sự đồng thuận, cởi mở của cụ Trúc ở tuổi 108 không chỉ góp phần giúp việc triển khai chính sách diễn ra thuận lợi mà còn lan tỏa tinh thần sẵn sàng thích ứng với chuyển đổi số trong cộng đồng.

Đại úy Trần Thị Nhung, Công an phường Đông Quang chia sẻ, để bảo đảm mọi người dân đều có thể nhận chế độ qua tài khoản từ ngày 1/7, đơn vị đã rà soát từng trường hợp, phối hợp với ngân hàng mở tài khoản, hướng dẫn kích hoạt VNeID, cập nhật thông tin và trực tiếp đến nhà hỗ trợ những người già yếu, đi lại khó khăn.

Có nhiều trường hợp đơn vị phải đến nhiều lần để hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu và yên tâm sử dụng phương thức mới. Quan điểm là không để bất kỳ người dân nào vì tuổi cao, sức yếu hay không biết sử dụng công nghệ mà bị ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh.

​Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa là đơn vị trực tiếp tổ chức chi trả chế độ cho số lượng lớn người hưởng lương hưu và bảo hiểm xã hội. Đơn vị đã chủ động chuẩn bị toàn diện các điều kiện cho kỳ chi trả đầu tiên bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Toàn bộ dữ liệu người hưởng thuộc diện triển khai đều đã được rà soát, chuẩn hóa, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin tài khoản được cập nhật đầy đủ, phương án chi trả và xử lý các tình huống phát sinh cũng đã được xây dựng, sẵn sàng cho ngày 1/7.

Bà Trịnh Kiều Oanh, Trưởng phòng kế hoạch, tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, thông tin đơn vị đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, cập nhật thông tin tài khoản, phối hợp với lực lượng Công an và các ngân hàng kiểm tra, đối soát dữ liệu để bảo đảm việc chuyển tiền chính xác.

Bảo hiểm xã hội cũng xây dựng phương án phối hợp xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình chi trả. Mục tiêu cao nhất là từ ngày 1/7/2026, tất cả người hưởng đủ điều kiện đều nhận được chế độ đầy đủ, đúng thời gian và không bị ảnh hưởng quyền lợi khi chuyển sang phương thức chi trả mới.

​Việc hoàn thành 100% chỉ tiêu trước thời điểm triển khai không chỉ khẳng định sự chủ động, quyết tâm của Thanh Hóa trong thực hiện Đề án 06 và thúc đẩy chuyển đổi số, mà còn tạo nền tảng để việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Kết quả này là sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, lực lượng Công an, Bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng và chính quyền cơ sở trong rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, mở tài khoản và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, góp phần bảo đảm các chính sách an sinh được chuyển đến đúng đối tượng, đúng thời gian, công khai, minh bạch, an toàn và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong tiến trình chuyển đổi số./.​

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