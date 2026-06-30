Du lịch TP Hồ Chí Minh hướng đến mô hình tuần hoàn trải nghiệm đa cực

Là một trong những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra một lăng kính riêng biệt, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa.

Đặc biệt, cùng với cảnh sắc thiên nhiên, thành phố tạo sức hút du khách bằng nguồn năng lượng đô thị hiện đại và sôi động, hướng đến mô hình tuần hoàn trải nghiệm đa cực.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ngành du lịch thành phố trong nửa đầu năm 2026 là nỗ lực phát triển đa dạng sản phẩm mới để mở không gian tăng trưởng. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt được cao hơn tốc độ tăng trưởng khách và cho thấy xu hướng chuyển dịch sang khai thác những phân khúc có mức chi tiêu cao, góp phần gia tăng giá trị của ngành.

Thống kê cho thấy tổng thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 214.000 tỷ đồng, tăng hơn 63% và đạt gần 65% chỉ tiêu năm 2026.

Theo dữ liệu mới nhất của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Thành phố Hồ Chí Minh vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam; đồng thời tạo được sức hút du khách bằng một thế giới ẩm thực phong phú, nhịp sống về đêm náo nhiệt, thiên đường mua sắm sầm uất…

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá dư địa phát triển du lịch thành phố còn rất rộng mở như chi tiêu cuối tuần lâu nay dịch chuyển ra ngoài địa bàn thì hiện nay hoàn toàn có thể giữ lại và luân chuyển trong nội tỉnh. Hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh đã sở hữu thị trường hơn 14 triệu cư dân tại chỗ, vốn ổn định và ít chịu tác động mùa vụ hơn so với khách phương xa. Một lợi thế mà Thành phố đang có là tài nguyên để phát triển là kinh tế đêm và kinh tế trải nghiệm.

Ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh hai ngày cuối tuần cần được xem như một không gian kinh tế độc lập chứ không chỉ là phần phụ thêm của hoạt động du lịch thường nhật. Nếu nhìn nhận trên cơ sở này, doanh nghiệp du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu xây dựng phát triển chuỗi trải nghiệm giải trí-thể thao-nghỉ dưỡng biển ngay trong nội tỉnh. Từ đó, du lịch Thành phố có thể từng bước đẩy mạnh mô hình tuần hoàn trải nghiệm đa cực kết nối du lịch, ẩm thực, mua sắm và giải trí thành những gói trải nghiệm cuối tuần theo tuyến.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đối với du khách trong khu vực và toàn cầu. Những điểm đến sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau. Agoda không ngừng nỗ lực trở thành cầu nối số thông minh, đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá và trải nghiệm du lịch bản địa tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch là một trong những lĩnh vực được xác định có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng dịch vụ, thương mại và tiêu dùng.

Những tháng cuối năm 2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030; triển khai Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20; xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch và tiếp tục phát triển các sản phẩm chất lượng cao…

Sở Du lịch thành phố đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành tháo gỡ một số khó khăn về áp lực cạnh tranh từ các điểm đến trong khu vực, biến động chi phí vận tải và nhiên liệu, hạn chế về hạ tầng du lịch đường thủy, nguồn nhân lực chất lượng cao và tiến độ triển khai một số dự án…/.

Du lịch trải nghiệm “hồi sinh” vùng sinh thái lân cận Thành phố Hồ Chí Minh Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh du lịch trải nghiệm đáp ứng xu hướng xanh thông qua tăng cường khai thác điểm đến du lịch sinh thái nội tỉnh và liên kết vùng.